Antigua finca de Ghislaine Maxwell no atrae compradores

Desde julio de este año, una finca en Bradford, New Hampshire, se ha intentado vender sin éxito. Agentes de bienes raíces aseguran que la dificultad de la venta está relacionada con Ghislaine Maxwell, quien estuvo refugiada en esta propiedad mientras que su socio Jeffrey Epstein estaba preso.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces este verano por $2.5 millones dólares, pero la falta de interesados ha hecho que su precio se rebaje a $2.37 millones de dólares. En su momento, llamó la atención porque el precio que pedían era el doble de lo que Maxwell pagó por el sitio en 2019. La compra la hizo a través de una LLC.

Hay que recordar que Epstein murió en agosto de 2019, mismo año en que Maxwell compró la finca y la convirtió en su refugio hasta el 2 de julio de 2020, año en que fue detenida por el FBI por su vinculación con Epstein, la mujer fue acusada de seis cargos federales, incluyendo tráfico sexual de menores.

La propiedad en Bradford está siendo promocionada por Coldwell Banker y en el listado no se señala su relación con Maxwell. Lo que sí se dice y resalta es que “esta finca es el sueño de cazadores, agricultores, amantes de los caballos, excursionistas y amantes de la privacidad. Cuenta con dos casas: una con estructura de madera construida por la prestigiosa firma Old Hampshire Design Firm y una casa estilo cape del siglo XIX con granero”.

La casa principal está distribuida en varias plantas, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, en el listado dice que tiene “un diseño de concepto abierto se expande a un encantador comedor, una cocina-comedor y un acogedor solárium con estufa de leña”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad ofrece extensas áreas verdes con espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Además de esta finca, recientemente en el mercado también estuvo disponible una residencia en Upper East Side, Nueva York, que también fue propiedad de Maxwell durante una temporada.

