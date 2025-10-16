ChatGPT permitirá que usuarios verificados y mayores de edad accedan a contenido para adultos

La empresa OpenAI ha anunciado una nueva función para ChatGPT que marcará un antes y un después para ciertos usuarios. A partir de diciembre, los adultos verificados podrán acceder a contenido sugerente, incluidas interacciones de carácter erótico, algo que hasta ahora estaba totalmente bloqueado.

Esta decisión llega después de meses de trabajo en un sistema de verificación de edad más robusto. Según explicó la compañía, la idea es garantizar que ChatGPT pueda identificar cuándo está hablando con un menor y activar automáticamente filtros y restricciones de contenido inapropiado.

Por el contrario, los usuarios mayores de edad y verificados podrán acceder a una versión menos restrictiva, en la que el chatbot mantendrá conversaciones más libres y expresivas, siempre dentro de los límites legales y éticos establecidos.

La nueva opción se podrá activar en los ajustes de privacidad. Este contenido seguirá pasando por filtros de moderación automáticos y humanos, pero permitirá interacciones románticas o de carácter íntimo, siempre bajo consentimiento explícito.

El objetivo es “tratar a los adultos como adultos”

El anuncio fue realizado por el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Explicó que esta actualización forma parte del principio de la empresa de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, lo que permitirá que el chatbot adopte una personalidad más natural.

En los últimos meses, OpenAI había reforzado las restricciones de ChatGPT para evitar riesgos con usuarios que enfrentan problemas de salud mental. Esto redujo comportamientos considerados “aduladores” o potencialmente dañinos.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero queríamos corregirlo”, explicó Altman.

Ahora, con nuevas herramientas de protección y moderación, OpenAI considera que puede relajar las limitaciones sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Su intención es equilibrar la libertad de expresión de los usuarios adultos con la seguridad de los menores.