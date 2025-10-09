Zillow lanza app inmobiliaria en ChatGPT: encuentra tu hogar de forma sencilla y precisa

Zillow, una empresa que ayuda a las personas a encontrar la casa que desean mediante soluciones digitales, se convirtió en la primera plataforma en el mercado que cuenta con una aplicación inmobiliaria en ChatGPT.

Disponible a partir de esta semana, esta herramienta permite a sus usuarios buscar viviendas de forma interactiva, mediante su tecnología avanzada y listados en tiempo real que redefinen la experiencia de compra y alquiler de propiedades.

La aplicación de Zillow en ChatGPT está creada para ayudar a personas con necesidades específicas como: comprar su primer apartamento o bien buscan el vecindario ideal para invertir. La herramienta es tan sencilla que responde las mismas preguntas que se le podrían hacer a un amigo: “¿Qué puedo pagar cerca de aquí?, “Muéstrame casas con un buen patio trasero”, “¿Qué se está alquilando en Seattle en este momento?”

Como respuesta, la plataforma puede mostrar listados con fotos, mapas y precios en tiempo real. Además, permite programar una visita, contactar con un agente o explorar opciones de financiamiento.

“A medida que más personas recurren a la inteligencia artificial conversacional para simplificar su vida, Zillow está llevando esa misma simplicidad al proceso de búsqueda de vivienda dentro de ChatGPT,” dijo David Beitel, director de tecnología (CTO) de Zillow.

Y agregó: “Nuestro objetivo es que la experiencia sea sencilla, intuitiva y accesible. Asociarnos con OpenAI coloca a Zillow a la vanguardia de la adopción de la IA generativa; esto se basa en años de trabajo continuo para simplificar y mejorar el camino desde la búsqueda de una casa hasta el momento en que se abre la puerta.”

Innovando en el uso de IA para el mercado inmobiliario en EE.UU.

Zillow se ha convertido en uno de los pioneros en el desarrollo de aplicaciones en ChatGPT, para el sector inmobiliario, que permite reforzar la confianza en la marca, su alcance y su intención de convertir los avances tecnológicos en innovaciones para el beneficio del consumidor. Además, confirma décadas de inversión de Zillow en inteligencia artificial, enfocados en que los consumidores y los agentes que los acompañan, se mantengan como eje del proceso.

La empresa señaló que su diseño en ChatGPT mantiene su imagen tradicional y ofrece información confiable del mercado de vivienda, listados en tiempo real y tecnología avanzada como la atribución correspondiente de agentes de bienes raíces y MLS. Además, los procesos más delicados como programar una visita, conectarse con un agente o explorar el financiamiento, se realizan a través de la plataforma de Zillow, garantizando su confiabilidad.

“La experiencia es compatible con la mayoría de los tipos de listados, incluidos alquileres y viviendas en venta por agentes o propietarios”, señala la desarrolladora y adelanta que en el futuro planea integrar listados de construcciones nuevas y recorridos inmersivos en 3D, reforzando su liderazgo de casi dos décadas en el uso de IA en el sector inmobiliario.

Zillow debuts the only real estate app in ChatGPT pic.twitter.com/V04zDm1Ae6 — Tristan Ahumada (@TristanAhumada1) October 7, 2025

Las ventajas de incorporar la IA en el sector inmobiliario

De acuerdo con un análisis de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NRA en inglés), la Inteligencia Artificial es una herramienta de gran ayuda a ayuda a los profesionales inmobiliarios a tomar decisiones más confiables, basadas en información completa y sustentada en datos, al tiempo que elimina sesgos subjetivos como intuiciones o información limitada. “Esta mayor precisión optimiza la calidad del servicio a los clientes”, afirma el análisis.

Estos son algunos de los beneficios que ofrece el uso de esta herramienta en el sector inmobiliario:

Análisis de datos inmobiliarios

Valoraciones más precisas: Plataformas como la propia Zillow y Redfin usan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos (ubicación, tendencias del mercado local, características de la propiedad y ventas recientes) y proporcionar estimaciones de precios muy precisas

Plataformas como la propia Zillow y Redfin usan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos (ubicación, tendencias del mercado local, características de la propiedad y ventas recientes) y proporcionar estimaciones de precios muy precisas Predicción de tendencias del mercado: La IA es capaz de analizar datos como el comportamiento de los compradores y las condiciones del mercado para predecir fluctuaciones de precios y tendencias de la demanda para tomar decisiones estratégicas mejor informadas como: cuándo comprar, vender o desarrollar propiedades

La IA es capaz de analizar datos como el comportamiento de los compradores y las condiciones del mercado para predecir fluctuaciones de precios y tendencias de la demanda para tomar decisiones estratégicas mejor informadas como: cuándo comprar, vender o desarrollar propiedades Identificación de oportunidades: Los inversionistas pueden identificar mercados con potencial de crecimiento, reduciendo los riesgos y optimizando su rendimiento a largo plazo

Marketing inmobiliario

Generación de leads: Los agentes pueden identificar posibles compradores a través del análisis de datos del consumidor y así diseñar campañas mucho más precisas

Los agentes pueden identificar posibles compradores a través del análisis de datos del consumidor y así diseñar campañas mucho más precisas Recorridos virtuales y puesta en escena: Las herramientas de IA permiten crear recorridos virtuales inmersivos de las propiedades y realizar propuestas virtuales de personalización de estos espacios: cambiar el estilo y los muebles de una habitación en una foto. Esto reduce costos y tiempo en comparación con el montaje físico de una vivienda.

Las herramientas de IA permiten crear recorridos virtuales inmersivos de las propiedades y realizar propuestas virtuales de personalización de estos espacios: cambiar el estilo y los muebles de una habitación en una foto. Esto reduce costos y tiempo en comparación con el montaje físico de una vivienda. Descripciones de anuncios automatizadas: La IA generativa puede crear descripciones de propiedades, marketing y otro material promocional de forma rápida y eficiente

La IA generativa puede crear descripciones de propiedades, marketing y otro material promocional de forma rápida y eficiente Experiencia personalizada: La IA analiza las preferencias y el comportamiento de los usuarios y sugiere alternativas que se ajustan a las necesidades de cada cliente

Here’s the @zillow app in @ChatGPT for all your home buying needs 🏡🏡🏡 pic.twitter.com/buTHxUKr6z — Gabor Cselle (@gabor) October 6, 2025

Gestión de la propiedad y eficiencia

Mantenimiento predictivo: En los edificios inteligentes, la IA es capaz de predecir fallas en los sistemas y programar mantenimientos preventivos, que permiten prolongar la vida útil de las propiedades y reducir costos operativos.

En los edificios inteligentes, la IA es capaz de predecir fallas en los sistemas y programar mantenimientos preventivos, que permiten prolongar la vida útil de las propiedades y reducir costos operativos. Uso inteligente de la energía: La IA pueden optimizar el consumo de energía en los edificios ajustando aspectos como temperatura o iluminación en tiempo real, permitiendo ahorros significativos. También

La IA pueden optimizar el consumo de energía en los edificios ajustando aspectos como temperatura o iluminación en tiempo real, permitiendo ahorros significativos. También Automatización de tareas administrativas: También puede gestionar tareas periódicas como la gestión de contratos de arrendamiento, la programar visitas y las respuestas a preguntas frecuentes, permitiendo a los agentes enfocarse en actividades que generen mayor valor

Mejor experiencia al cliente

Atención 24/7: Los chatbots con IA tienen la capacidad de responder consultas de manera instantánea a cualquier hora, garantizando la la capacidad de respuesta.

Los chatbots con IA tienen la capacidad de responder consultas de manera instantánea a cualquier hora, garantizando la la capacidad de respuesta. Información clara y rápida: La IA puede ofrecer a los clientes respuestas más directas y precisas, a diferencia de los motores de búsqueda tradicionales

