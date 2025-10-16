Christophe Dugarry asegura que Zidane será el técnico de Francia

Cada vez falta menos para que se de el pitazo inicial del Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, y una de las situaciones que más ha tomado polémica sobre esto será el futuro de la selección de Francia de cara a esta competencia de la FIFA tras la salida ya confirmada de Didier Deschamps como su director técnico.

Entre los conocedores y fanáticos de este deporte de la nación europea se habla sobre la llegada de Zinedine Zidane a este cargo debido a la impresionante trayectoria que ha forjado al mando del Real Madrid de LaLiga de España, aunque esto es algo que todavía no ha sido anunciado formalmente por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

A pesar de esto su icónico amigo y también antiguo jugador de fútbol, Christophe Dugarry, aseguró durante una entrevista ofrecida en Rothen s’enflamme de RMC que este anuncio se convertirá en una realidad dentro de los próximos meses al ser Zidane el mayor candidato para quedarse con este puesto.

“¿Es hora de anunciar qué? Todo el mundo sabe que será él. Todo el mundo lo sabe. Será Deschamps el que aprobará el calendario y marcará el tiempo. Él será quien diga: ‘Me temo que esto perturbará a mi equipo, no es el momento, esperemos un poco más’” expresó.

Zinedine Zidane y Rafael Nadal. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)

“No cambiará nada, ni para Deschamps ni para Zizou, que se está preparando. El presidente de la federación francesa Philippe Diallo también podría querer darle mucha importancia, como si estuviera fichando a Zidane; quizá quiera darle cierta notoriedad. Traer a Zidane a la selección francesa tampoco es trivial, intranscendente. Lo querrá formalizar, convertir este momento en un acontecimiento mundial. No tengo ni idea de cómo quiere prepararse. Pero, sinceramente, no cambiará nada, sabemos que es él. Desde el momento en que Zizou fue candidato, se convirtió en el elegido. Sencillamente”, agregó.

Estas palabras de Dugarry se unen a las que dio el propio Zidane hace unos días en Italia, cuando aseguró que le gustaría tomar el mando del banquillo galo luego de cuatro temporadas en las que no ha tenido actividad deportiva.

“En un futuro me gustaría entrenar a la selección de Francia. Ves a Vitinha o a João Neves. Nunca pierden el balón“, admitió el histórico jugador francés en sus declaraciones.

“Cuando veo partidos, quiero ver jugadas de ataque, a alguien regateando, dando pases de 40 metros. De vez en cuando hay buenos partidos, pero hay algo que echo de menos”, sentenció el múltiple campeón de Champions League.

