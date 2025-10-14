Raúl Rangel confía en disputar el Mundial de 2026 con la selección mexicana

El guardameta mexicano de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Raúl ‘Tala’ Rangel, expresó su total deseo de poder formar parte de la selección mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; esto especialmente ante el compromiso que se realizará en el estadio Akron de Guadalajara, donde hace vida constantemente y conoce muy bien todas las cualidades del terreno.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde el jugador ya se ha convertido en titular indiscutible de la portería del Rebaño Sagardo con apenas un par de años dentro de la Primera División de la Liga MX; ante este motivo considera que tiene todo lo necesario para ser uno de los elegidos por Javier Aguirre para formar parte del Tri.

Raúl Rangel, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

“En lo personal estoy bien, me siento tranquilo, creo que pasamos una rachita que cualquier equipo puede pasar. El chiste es levantarse de eso y al equipo lo veo bien, lo veo enfocado, fieles al estilo de juego. También creo que ya un poquito más maduros en cuanto a saber jugar los partidos, tener ahí el manejo del mismo juego y eso nos ha ayudado mucho”, expresó.

“Emocionado, entusiasmado, muy motivado, la verdad también creo que hay que seguir apretando, seguir manteniendo un buen nivel. Si te contara la historia creo que nos tardaríamos aquí un buen rato, pero en resumidas cuentas siento que es una bonita historia ahorita que la recuerdo, pero en su momento sí costó mucho por muchas cosas, carencias, pero creo que al final de cuentas eso fue lo que me forjó y me ayudó a estar aquí y ser quien soy hoy en día”, resaltó.

Rangel también consideró que el partido que disputará México contra la selección de Ecuador será un reto bastante complicado debido a que ha demostrado ser uno de los combinados más importantes dentro de la Conmebol tras las últimas eliminatorias sudamericanas; especialmente tras la goleada 0-4 que sufrió el cuadro azteca en su partido ante Colombia.

Raúl Rangel en festejo con Chivas Foto: Imago7/ Alexis Chavez

“Como todo equipo sudamericano, creo que son guerreros, muy rápidos, sabemos de la calidad de los jugadores ecuatorianos. Creo que va a ser un partido ríspido, pero a la vez va a ser atractivo para la gente y la afición”, manifestó.

“Sí, desde luego ya se ha notado con los rivales que hemos enfrentado, como ahora contra los asiáticos. Al final de cuentas esos partidos son para medirnos y poder tener un cierto encuentro con todas las selecciones posibles del mundo y enfilarnos a lo que es el Mundial”, concluyó.

