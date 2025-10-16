El CMB mantiene abiertas las puertas a Manny Pacquiao para un nuevo título mundial

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, no descarta la posibilidad de ver nuevamente al peleador filipino Manny Pacquiao peleando por uno de los títulos mundiales de este organismo a pesar de su avanzada edad y tras la reciente derrota que tuvo ante Mario Barrios.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante un contacto con diversos medios de comunicación que le preguntaron sobre si ‘Pacman’ todavía era bienvenido dentro del CMB; a lo que consideró que se ha ganado el respecto de los aficionados y siempre podrá subir a cuadrilátero por uno de sus cinturones.

“Él tiene las puertas abiertas”, afirmó de manera contundente Sulaimán al recordar que Pacquiao ha demostrado tener todas las cualidades físicas necesarias para poder enfrentarse contra algunos de los mejores peleadores de la actualidad.

Manny Pacquiao busca pelear contra Rolando ‘Rolly’ Romero. Crédito: John Locher | AP

A pesar de las críticas que surgieron el año pasado por su regreso al ranking welter (después de casi cuatro años fuera del ring) y por haber recibido la oportunidad de enfrentarse a Mario Barrios, el dirigente mexicano considera que su decisión fue acertada. Según explicó, la actuación del “Pacman”, que terminó en un empate con sabor a triunfo, demostró que el CMB no se equivocó al respaldarlo.

“Nosotros fuimos los que pusimos las manos al fuego por Manny cuando hubo quienes criticaron la decisión de apoyar el que peleara por el título mundial”, resaltó el presidente de dicho organismo.

Sulaimán también celebró que Pacquiao haya anunciado su regreso oficial al ring, previsto inicialmente para el 24 de enero, aunque no descartó que la fecha pueda moverse una semana más adelante.

“Un empate con sabor a victoria para él y me da gusto que regrese en enero y le deseo la mejor de las suertes”, agregó el presidente del CMB.

Keith Thurman da detalles sobre las fallas de Pacquiao ante Barrios. Crédito: John Locher | AP

Por ahora, el filipino aún no tiene rival confirmado y todo apunta a que podría enfrentarse a Rolando “Rolly” Romero por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, ese organismo ha ordenado que Romero defienda su cinturón ante Shakhram Giyasov, por lo que el futuro de Pacquiao sigue abierto.

Mientras las negociaciones sobre este posible enfrentamiento se definen, el CMB mantiene su respaldo total al histórico pugilista. Si el duelo con Romero no llega a concretarse, Pacquiao tendría nuevamente las puertas abiertas para buscar otro campeonato mundial bajo el sello del Consejo Mundial de Boxeo o en todo caso luchar contra un rival de alto nivel para poder mantenerse activo mientras encuentra la ocasión de hacerse con uno de los cinturones.

