Julio César Chávez Jr. reitera su tristeza por la derrota del Canelo Álvarez

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., sigue sin poder superar la derrota que sufrió su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante el estadounidense Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas para convertirse en el nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos; afirmó que este duelo le causó una profunda tristeza y preocupación por lo que tiene el tapatío en el boxeo de su país.

En dicho enfrentamiento Crawford logró sorprender al Canelo Álvarez y a todos los conocedores de este deporte tras mostrarse con una mejor condición física y cualidades de combate; con esto se convirtió en una de las máximas figuras históricas del pugilismo mundial.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para TUDN, el peleador que enfrenta una complicada situación con la justicia mexicana a pesar de estar en libertad, consideró que el Canelo debe enfocarse en seguir trabajando para continuar en la élite de este deporte.

“Canelo, ahora que perdió… estamos hablando que siempre fue como una rivalidad con Canelo, pero me duele que pierda. La verdad, estoy orgulloso del Canelo porque en su momento hubo una pelea entre él y yo y qué mejor que Canelo se haya quedado con esa estafeta, porque él es disciplinado, el que le ha echado muchas ganas”, expresó.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano reconoció que, pese a las diferencias que ambos han tenido, el éxito y la disciplina del Canelo son motivo de orgullo para el país. A su vez, lamentó que su derrota frente al estadounidense no beneficie al desarrollo del pugilismo nacional.

“Es triste para el boxeo mexicano porque nos convenía que Canelo ganara (ante Crawford) para que hubiera más boxeo en México. Pero Canelo es un gran campeón, hay que reconocerlo, un gran peleador, hay detalles ahí que todos sabemos que no le gusta mucho a las personas”, destacó Chávez Jr. en sus declaraciones.

“Ha hecho cosas increíbles, el dinero que está ganando… la verdad (estoy) orgulloso del Canelo, de que ponga en alto al boxeo mexicano y hasta vi que ahora estaban enojados con él, como que querían que perdiera porque cobra mucho y se da su paquete, pero es parte del boxeo”, agregó el sinaloense.

Para finalizar, Chávez Jr. mostró su deseo de volver a ver al Canelo Álvarez levantando la mano en una revancha para poder recuperar su título indiscutido de los pesos súper medianos.

“Yo creo que una revancha para que gane, una revancha”, concluyó con optimismo, dejando claro que, más allá de los viejos roces, reconoce el legado y la importancia del campeón tapatío en la historia del boxeo mexicano.

