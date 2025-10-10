Manny Pacquiao confirma su fecha de regreso a los cuadriláteros

El legendario boxeador filipino, Manny Pacquiao, está listo para volver al cuadrilátero a pesar de la derrota que sufrió en su último combate contra Mario Barrios y este nuevo enfrentamiento será justamente el próximo 24 de enero en la ciudad de Las Vegas, Nevada, una fecha que ya ha encendido la emoción de los fanáticos del boxeo en todo el mundo.

La noticia fue confirmada por el propio Manny Pacquiao a través de un video publicado en su cuenta de la red social de Indistry, donde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera y afirmó que hará todo lo que esté en sus capacidades para encontrarse nuevamente con la victoria y así demostrar que no es necesario retirarse del cuadrilátero todavía.

Manny Pacquiao busca pelear contra Rolando ‘Rolly’ Romero. Crédito: John Locher | AP

“Hola a todos mis fanáticos del boxeo. Estoy emocionado de informarles que regresaré al ring el 24 de enero en Las Vegas. Va a ser un evento emocionante y especial”, expresó el pugilista en sus declaraciones.

El retorno del “Pacman” se produce apenas seis meses después de su primera pelea tras un retiro de casi cuatro años. En aquella ocasión, disputó el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Mario Barrios, combate que terminó en empate.

Desde entonces, los rumores sobre un nuevo enfrentamiento no han parado e incluso se habla de una revancha con el propio Barrios; aunque existen posibilidades de verlo contra otros nombres de peso, como el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando “Rolly” Romero.

Manny Pacquiao también le pidió paciencia a sus seguidores mientras se define el nombre de su rival porque necesita concretar las negociaciones con los mayores interesados. “Manténganse atentos. Habrá más noticias sobre mi oponente en los próximos días”, relató.

Manny Pacquiao, left, fights Mario Barrios in a welterweight title boxing match Saturday, July 19, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

En las últimas semanas también se han mencionado otras opciones atractivas, entre ellas el estadounidense Gervonta Davis y el británico Conor Benn, lo que mantiene a los aficionados expectantes ante la posibilidad de una gran pelea.

A pesar de no haber logrado quedarse con el cinturón en su combate contra Mario Barrios, ‘Pacman’ demostró que a sus 47 años sigue siendo uno de los peleadores más completos que existen al conectar un total de 101 goles en 577 intentos; incuyendo seis golpes de poder más que su rival. “Pensé que había ganado la pelea. Fue una pelea reñida. Mi oponente fue muy duro. Fue una pelea maravillosa”, dijo en aquel momento tras conocer el resultado de los jueces.

Sigue leyendo:

–Pantera Nery no cree que ningún mexicano llene los zapatos del Canelo

–Dinamita Márquez sale en defensa de los organismos tras la creación de Zuffa Boxing

–Entrenador de Crawford minimiza al Canelo Álvarez: “Fue tarea fácil”