Julio César Chávez le busca una pelea por título mundial a su hijo 

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, aseguró que su hijo Julio César Chávez Jr. regresará a los cuadriláteros el próximo 13 de diciembre con el objetivo de seguir manteniendo su carrera activa luego de los muchos problemas que ha enfrentado con las adicciones y últimamente con la situación legal tras ser deportado de los Estados Unidos.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación en la Ciudad de México, el otrora pugilista aseguró que esperan que su hijo pueda disputar unas tres o cuatro peleas antes de colgar definitivamente los guantes; entre las que esperan que esté una por un título mundial.

Julio César Chávez Jr. muestra su apoyo al Canelo Álvarez. Crédito: Etienne Laurent | AP

Julio César Chávez resaltó que lo que han vivido no ha sido sencillo con el tema de las acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas que recibió desde México, causando su detención en los Estados Unidos y posterior extradición para enfrentar sus cargos; actualmente se encuentra en libertad condicional y espera poder superar esto lo antes posible para regresar al ring.

“El boxeo es complejo, no es fácil. Ya con subirse al ring con Jake Paul y haber pasado todo ese infierno que pasó (con las adicciones) para mí fue un triunfo, para él también. Yo estuve contento porque se bajó caminando, porque después de pasar por un infierno volver a pelear no es tan fácil, entonces yo quiero que él haga unas tres o cuatro peleas y ya que se retire del boxeo”, expresó.

El primer tricampeón mundial mexicano detalló que confía en que su hijo esté preparado para enfrentarse contra cualquier rival que se le coloque al frente debido al impresionante rendimiento que demostró en su pelea contra Jake Paul; sostuvo que aún tiene lo necesario para poder ser un campeón mundial y en eso es en lo que han venido trabajando.

“Para allá vamos, para allá vamos primeramente Dios. Porque cuando peleó con Jake Paul la verdad era para que mi hijo le ganara, pero empezó muy tarde. Si ustedes ven la pelea los primeros dos rounds no tiró golpes, pero ya después puso en predicamentos a Jake Paul, pero ya era demasiado tarde”, enfatizó el legendario peleador azteca.

“Él se está preparando para hacer una buena pelea en San Luis y después vamos a hacer otra pelea en Matamoros. Y después ya les cuento más”, concluyó Julio César Sr.

Hasta ahora se desconoce si Julio César Chávez Jr. está teniendo negociaciones con algún peleador para lograr este regreso en el mes de diciembre.

