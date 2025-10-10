Tyson Fury regresará nuevamente de su retiro en el 2026

Después de anunciar su retiro tras dos derrotas consecutivas frente al peleador ucraniano y actual campeón mundial de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, el pugilista brutánico Tyson Fury parece haber cambiado de opinión nuevamente al afirmar que se encuentra preparado para regresar a los cuadriláteros en este 2026.

Esta noticia la dio a conocer su promotor Frank Warren durante una entrevista ofrecida para DAZN, donde aseguró que el “Gypsy King” estaría preparando su regreso al considerar que ya pasó el tiempo suficiente alejado del ring, dando vuelta una vez más al retiro del deporte que ha anunciado en reiteradas oportunidades.

Tyson Futy podría regresar a los cuadriláteros contra Anthony Joshua. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Hablé con él la semana pasada. Dijo que volverá a pelear el año que viene. Quiere hacerlo. Ha tenido un año muy ocupado. Obviamente no ha peleado, pero como todos hemos visto, ya tiene su documental. Ha estado grabando con Netflix su serie ‘At Home with the Furys’”, expresó el promotor británico.

Aunque Fury ha pasado el último tiempo inmerso en proyectos personales y mediáticos, su deseo de regresar a la acción es firme, según Warren, por lo que ya estaría en la búsqueda del que sería su próximo rival para este combate.

“También tiene otro documental que está terminando, además de otras cosas que quiere. Me ha dicho categóricamente que quiere pelear el año que viene. Así que nos sentaremos a ver qué pasa”, agregó en sus declaraciones.

El boxeador británico, que cumplirá 37 años en 2026, no ha dejado de ser uno de los nombres más mediáticos del boxeo mundial, y su regreso podría coincidir con una de las peleas más esperadas por los aficionados al intentar enfrentarse contra su compatriota Anthony Joshua.

Bob Arum asegura que Tyson Fury no volverá a pelear. Crédito: Francisco Seco | AP

Por su parte el promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, aseguró recientemente que ya se han dado los primeros pasos para hacer realidad ese combate y siguen trabajando en poder hacer este sueño realidad.

“Turki quiere hacer un AJ contra Fury, eso no es ningún secreto. Quiere hacer las peleas más importantes del deporte, y esa es la pelea más importante del boxeo en este momento. Tenemos que llegar a un acuerdo y luego dependerá de Turki si puede subir a Fury al ring”, dijo en referencia a Turki Al-Alshikh, influyente figura en la organización de grandes eventos deportivos.

La posibilidad de ver finalmente a Fury y Joshua frente a frente ha sido un anhelo de los fanáticos durante años. Cuando Tyson aún ostentaba el título mundial de los pesos pesados, el combate parecía inminente, pero las negociaciones se rompieron en varias ocasiones; aunado a esto la irrupción de Oleksandr Usyk, quien destronó al “Gypsy King”, cambió por completo el panorama y dejó la esperada pelea en pausa.

