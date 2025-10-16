Karol G, los atuendos más atrevidos de la alfombra rosa, el detrás de cámaras y todo lo que no se vio del desfile de Victoria’s Secret

Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del estilo y el espectáculo con el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, y una invitada muy especial se robó todas las miradas: Karol G.

La estrella colombiana deslumbró sobre la pasarela con un atuendo de encaje rojo con transparencias, un look tan poderoso como su presencia, que acompañó con una actuación que puso a vibrar a todos los asistentes en los Steiner Studios de Brooklyn.

La cantante abrió su performance con “Ivony Bonita”, mientras Bella Hadid recorría la pasarela en una de las escenas más memorables de la noche. Luego, subió la temperatura con “Foreva Latina”, rodeada de luces rojas, coreografía intensa y una energía que solo Karol G sabe transmitir.

El gran momento llegó al final, cuando la artista sorprendió desfilando con sus propias alas rojas, símbolo de fuerza, empoderamiento y orgullo latino.

El desfile contó además con las presentaciones de la cantante estadounidense Madison Beer y el grupo de K-pop Twice, quienes compartieron escenario con las supermodelos más reconocidas del mundo.

Los ángeles de la noche

Gigi Hadid fue una de las top models estelares en la pasarela de Victoria’s Secret.

Emily Ratajkowski lució deslumbrante en el desfile.

Bella Hadid también dijo presente.

Uno de los históricos “ángeles” de la firma, la supermodelo sudafricana Candice Swanepoel.

La modelo estadounidense Jasmine Tookes presumió su embarazo de 9 meses en la pasarela.

La actriz y modelo Barbara Palvin.

La reconocida supermodelo brasileña Adriana Lima con las alas de Victoria’s Secret.

Alessandra Ambrosio, también top model brasileña, cautivó con su presencia.

La modelo estadounidense Ashley Graham modeló un atuendo negro combinado con sus alas de plumas.

La top model rusa Irina Shayk.

Detrás de cámaras: glamour y complicidad

En el detrás de cámaras, las modelos se relajaron entre risas y cámaras mientras se preparaban con las clásicas batas rayadas blancas y rosas de Victoria’s Secret. Peinados, maquillaje y mucha complicidad marcaron la antesala de un espectáculo que, una vez más, combinó sensualidad, elegancia y fantasía.

Angel Reese y Alessandra Ambrosio en el backstage. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret).

Lila Moss, Josey Muckosky, Barbie Ferreira, Sunisa Lee, Gabriela Moura, Daniella Halfon, Summer Dirx and Yoon Young Bae posan en backstage. Foto: Slaven Vlasic/Getty Images for Victoria’s Secret).

Alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show

Antes del show, la alfombra rosa fue el escenario de otro despliegue de estilo. Famosas como Madison Beer, Sarah Jessica Parker y Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, derrocharon glamour con sus atuendos y captaron los flashes de los fotógrafos.

Valentina Ferrer. Foto: Andy Kropa/Invision/AP).

Madison Beer. Foto: Andy Kropa/Invision/AP).

Sarah Jessica Parker. Foto: Andy Kropa/Invision/AP).

Sigue leyendo: