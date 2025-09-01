Ivy Queen habla sobre su fallido proyecto con Karol G, Natti Natasha y Farina

La cantante Ivy Queen ofreció una reveladora entrevista en la que aseguró que hace varios años grabó una canción con otras artistas del género urbano como Karol G, Natti Natasha, Farina y Cazzu. Sin embargo, el proyecto nunca salió a la luz debido a que, según dijo, alguien se encargó de detener su publicación.

En una entrevista con Maiky Backstage, Ivy Queen aseguró que escribió una canción con varias artistas del género urbano, con el objetivo de fomentar la unión femenina dentro del género. Sin embargo, señaló que la canción nunca se publicó debido a la decisión de una de las artistas involucradas.

“Yo hice una canción con mujeres cuando las mujeres no estaban en ese formato (de pedir porcentaje) y las junté todas y a mí me brincaron el concepto, me pararon el proyecto, los release no me los firmaron porque una batata de las que estaban incluidas se encargó de fermentar el odio y de decir que no le firmen el release a Ivy”, dijo “La Caballota” en la conversación.

Ivy Queen explicó que tenía en mente hacer un trabajo tipo documental con esta canción, la cual describió como un “reggaeton comercial”.

En la conversación la artista explicó que ella se formó en una época en la que las colaboraciones musicales surgían de una forma más orgánicas y no basado en el interés económico por participación.

“Ahí era crear sin hablar de por ciento, sin decir que ‘yo escribí esta barra, son tantos’. Es por eso que no hay códigos, cabrón, porque están pendientes en el cuánto por ciento te vas a ganar. Yo vengo del tiempo que: Eso suena cabrón, ¿pero y si le ponemos esto? No, cabrón, ¿y si bajas con esto?“, afirmó.

En la misma entrevista Ivy Queen recordó cuando respondió al productor musical Raphy Pina hace tres años. Pina expresó la idea de reunir a las mujeres del género urbano en una canción. Ante esto, Ivy Queen le respondió que ella tuvo esa idea hace varios años atrás.

“Qué bueno que estás en esa mentalidad, la misma que tuve hace tres años, y aún cargo la grabación. Entonces aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista para poder sacar mi canción. ¡Y, solamente, me faltaría una más por firmar el release! Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir, no competir”.

