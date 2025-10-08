Karol G encabeza el cartel musical de Victoria’s Secret Fashion Show

La cantante colombiana Karol G se convertirá en la primera artista latina en cantar en el famoso Victoria’s Secret Fashion Show.

Karol G encabeza el cartel de artistas que actuarán en el show que volvió a celebrarse en 2024 luego de seis años de pausa. A lo largo de su historia el desfile ha contado con la participación de artistas de renombre que ofrecen un show musical mientras las modelos, también llamadas “ángeles”, desfilan luciendo la lencería de la exitosa marca.

El cartel de está protagonizado por puras artistas femeninas: Madison Beer , Missy Elliot y TWICE. Este grupo de exitosas artistas serán las encargadas de ofrecer un show inolvidable en el famoso e histórico desfile.

Fecha y dónde ver el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show se realizará el próximo 15 de octubre a las 7 PM ET y se transmitirá a través Prime Video y YouTube.

Algunas de las super modelos confirmadas para esta edición son Adriana Lima, Alex Consani, Joan Smalls, Lily Aldridge, Anon Yai, entre otras.

Karol G expresa su emoción por participar en el Victoria’s Secret Fashion Show

Karol G expresó a Billboard su emoción por cumplir su sueño de cantar en el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show y su entusiasmo por compartir escenario con otras artistas femeninas.

“Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria. Estoy emocionada por compartir el escenario con mujeres tan fuertes y empoderadas, y por celebrar la feminidad mientras nos apoyamos mutuamente a través de dos de mis cosas favoritas: la música y la moda”, comentó Karol G.

El 2025 ha sido un año lleno de éxitos en la carrera de Karol G. La artista todavía disfruta el éxito de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, que se ha convertido en uno de los más exitosos de su carrera. Además, hizo historia como la primera latina en encabezar el cartel del festival de música de Coachella. También se presentó en el medio tiempo de la NFL en Brasil el pasado 5 de septiembre y cautivó al cantar ‘Vivo Por Ella’ junto con Andrea Bocelli en el Vaticano durante el Grace For The World.

