Karol G cantó a dúo con Andrea Bocelli en la plaza de San Pedro del Vaticano

Este sábado 13 de septiembre, 100,000 personas se reunieron en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para ser parte de un concierto histórico que reunió a varios artistas de todas partes del mundo.

A finales de agosto se confirmó que Karol G sería parte del evento, aunque no se tenía muy claro cómo iba a ser el show y qué canción iba a interpretar. Finalmente, la cantante colombiana cantó a dúo con el italiano Andrea Bocelli.

Karol G y Bocelli interpretaron juntos ‘Vivo por ella’, la popular canción del cantante italiano que ha sido interpretada por muchas mujeres en varias partes del mundo. Hay que recordar que Bocelli tiene la tradición de invitar a mujeres a cantar con él esta canción en sus giras, suelen ser cantantes populares en cada país que visita en sus giras.

Sobre la experiencia, Karol G escribió en su cuenta de Instagram: “El momento más, pero más, pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal, experimenté el Nirvana en su estado más puro y nadie, pero nadie, me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”.

Antes de su interpretación, los asistentes también pudieron disfrutar de John Legend, Pharrell Williams, del rapero tailandés BamBam, el rapero Jelly Roll, grupo italiano Il Volo y la cantante africana Angélique Kidjo.

Pharrell Williams cantó ‘Happy’ durante su presentación. Crédito: Gregorio Borgia | AP

Además de los artistas invitados, este show en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, incluyó un espectáculo de drones.

Se dice que se usaron 3,000 drones que formaron algunas frases e imágenes, incluyendo la del recién fallecido Papa Francisco.

El show incluyó un espectáculo de drones. Crédito: Gregorio Borgia | AP

