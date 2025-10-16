Limón: la fruta ideal para ahuyentar cucarachas en la cocina; cómo aplicarlo eficazmente 

El limón no solo sirve para dar sabor o limpiar superficies, también puede convertirse en un aliado natural contra las cucarachas. Gracias a su alto contenido de limoneno, un compuesto presente en la cáscara y el jugo, esta fruta desprende un aroma que resulta desagradable para muchos insectos, entre ellos las cucarachas.

Según un estudio publicado en ResearchGate, los aceites cítricos, incluidos los de limón, lima y naranja, mostraron una actividad repelente del 70% al 96% en pruebas de laboratorio realizadas con diferentes especies. El efecto depende de la concentración y de la forma de aplicación, pero su eficacia se debe principalmente a los compuestos volátiles del aceite esencial.

Lo que dicen los expertos sobre el limón y los cítricos

De acuerdo con una revisión científica disponible en PubMed Central (PMC), los aceites esenciales derivados de frutas cítricas contienen fitocompuestos como limoneno y citral, los cuales interfieren con los receptores olfativos de los insectos. Esto provoca que eviten las zonas tratadas con esos aromas, reduciendo su presencia en espacios cerrados.

Muchos lidian con la aparición de cucarachas a diario en sus casas. Crédito: Shutterstock

El medio HouseDigest señala también que el jugo y la cáscara de limón pueden utilizarse como un repelente casero para prevenir el ingreso de cucarachas, especialmente cuando se colocan en puntos estratégicos como debajo del fregadero o cerca de las entradas.

Sin embargo, M&M Pest Control advierte que el efecto del limón es limitado en el tiempo, ya que sus compuestos se evaporan rápidamente, por lo que debe aplicarse con frecuencia para mantener su eficacia.

Cómo aplicar el limón para mantener alejadas las cucarachas

Para aprovechar al máximo las propiedades del limón, los expertos recomiendan seguir algunos pasos sencillos en casa:

Limpiar las superficies con una mezcla de jugo de limón y agua caliente para eliminar rastros de grasa y olor que atraen cucarachas.

con una mezcla de jugo de limón y agua caliente para eliminar rastros de grasa y olor que atraen cucarachas. Colocar cáscaras frescas en zonas clave como rincones, detrás de electrodomésticos y debajo del fregadero.

en zonas clave como rincones, detrás de electrodomésticos y debajo del fregadero. Usar aceite esencial de limón diluido en agua y rociar en marcos de puertas, ventanas o grietas.

diluido en agua y rociar en marcos de puertas, ventanas o grietas. Combinar con bicarbonato o vinagre para reforzar su efecto desinfectante y neutralizar olores.

para reforzar su efecto desinfectante y neutralizar olores. Reemplazar las cáscaras o reaplicar la mezcla cada dos días, ya que el limoneno pierde efectividad con el tiempo.

Qué tan efectivo es realmente el limón

Aunque los ensayos científicos respaldan su acción repelente, M&M Pest Control aclara que el limón no elimina las plagas por completo. Su función principal es prevenir la aparición de cucarachas al reducir su interés por ciertos espacios. Además, su efecto depende de mantener una limpieza constante y de eliminar fuentes de alimento o humedad.

