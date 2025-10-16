Muere a los 74 años Ace Frehley, guitarrista y cofundador de Kiss

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la legendaria banda Kiss, falleció a los 74 años tras permanecer varias semanas hospitalizado. La noticia fue confirmada este jueves por el portal TMZ y por la familia del músico mediante un comunicado oficial.

“Pudimos acompañarlo con palabras, pensamientos y gestos llenos de amor, cariño y paz en sus últimos momentos”, expresaron. “Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!”, añadieron en el mensaje.

Según se informó, Frehley había permanecido conectado a soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral, consecuencia de una caída ocurrida a finales de septiembre en su estudio. Ese accidente lo obligó a cancelar una presentación programada en el sur de California, y días después su equipo anunció la suspensión de toda su gira de 2025 debido a “problemas de salud persistentes”.

Paul Daniel Frehley nació el 27 de abril de 1951 en El Bronx, Nueva York. Fue guitarrista y cofundó Kiss en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Con su característico maquillaje de “Spaceman” (el astronauta del grupo), y su talento en la guitarra, Frehley ayudó a definir el sonido y la imagen de la banda.

Durante su primera etapa con Kiss, que se extendió hasta 1982, Ace Frehley participó en nueve álbumes de estudio y dos discos en vivo, entre ellos Destroyer (1976), Love Gun (1977) y Alive II (1977), considerados clásicos del hard rock de los años setenta. Su estilo y energía en el escenario lo convirtieron en una figura de culto entre guitarristas y fanáticos.

Tras dejar la banda, Frehley emprendió una carrera en solitario, marcada por el lanzamiento de discos como Frehley’s Comet (1987) y Anomaly (2009).

Aunque regresó brevemente a Kiss a finales de los noventa para la gira de reunión, su legado quedó sellado en los primeros años de la banda, cuando el grupo alcanzó fama mundial gracias a sus disfraces extravagantes, maquillaje kabuki y espectáculos pirotécnicos.

Sigue leyendo: