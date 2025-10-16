Mujer fue apuñalada tras pelea en fila para pagar en tienda Marshalls en NJ

Amber Thompson, joven de 25 años, fue arrestada como sospechosa de acuchillar a una mujer con la que había tenido una disputa en la fila para pagar de una tienda Marshalls en Nueva Jersey.

El crimen sucedió el sábado en el negocio ubicado en Passaic Av de Kearney. Al parecer, Thompson amenazó con lastimar a otra mujer en la fila, por lo que la víctima y su familia decidieron abandonar la tienda y dirigirse a su vehículo.

Pero según la policía Thompson había comprado un juego de cuchillos, sacó uno del empaque y persiguió a la víctima por el estacionamiento, apuñalándola varias veces, describió ABC News.

La cliente herida fue trasladada al hospital en condición estable. Thompson fue encontrada escondida en el baño de la tienda Marshalls con un cuchillo ensangrentado cerca de ella, según la policía. Fue acusada de agresión con agravantes, posesión ilegal de armas y poner en peligro a otra persona, entre otros delitos.

El apuñalamiento continúa bajo investigación. El dramático incidente dejó a varios compradores alarmados. “Me parece una locura lo que ocurrió aquí”, dijo uno de ellos.

Un portavoz de Marshalls emitió un comunicado diciendo: “Estamos al tanto del incidente ocurrido en el estacionamiento frente a nuestra tienda la semana pasada. En Marshalls, la seguridad de nuestros empleados y clientes es importante para nosotros, y agradecemos la rápida respuesta del Departamento de Policía de Kearney. Dado que se trata de un asunto policial, respetuosamente remitimos cualquier comentario adicional al Departamento de Policía de Kearney”.

El interior y los alrededores de las tiendas en Nueva York y Nueva Jersey son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados. La semana pasada una empleada de 21 años y un policía fueron acuchillados dentro de un negocio de productos de belleza en Manhattan (NYC).

A fines de septiembre un trabajador mexicano de 64 años murió tras sufrir complicaciones de salud luego de un altercado con un presunto ladrón que intentó huir con un paquete de cervezas Heineken en un supermercado Morton Williams en Manhattan.