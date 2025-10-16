“Necesito un riñón”: exestrella de New York Jets, Nick Mangold, pide ayuda para salvar su vida

Quien fue una de las estrellas de New York Jets, Nick Mangold, ahora enfrenta una dura batalla médica. A través de redes sociales, el exjugador de la NFL reveló que necesita con urgencia un trasplante de riñón.

El siete veces elegido al Pro Bowl compartió en su cuenta de Instagram el pasado martes una pequeña descripción del parte médico con el que ha estado batallando. Mangold ha sufrido problemas renales durante dos décadas.

“En 2006, me diagnosticaron un defecto genético que me ha provocado una enfermedad renal crónica. Después de un verano difícil, me estoy sometiendo a diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que habría tenido más tiempo”, contó.

Mangold, en un llamado desesperado por su salud, manifestó que no tiene familiares que cumplan con los requisitos de compatibilidad para la donación. “Por eso me comunico con ustedes, nuestras comunidades de los NY Jets y Ohio State. Necesito un donante de riñón con sangre tipo O”.

El exjugador de los Jets compartió un enlace donde se puede obtener toda la información para la verificación de la compatibilidad. “Hagan clic en el enlace para indicar que QUIERO DONAR MI RIÑÓN. Usen mi nombre completo, Nicholas Mangold, y mi fecha de nacimiento, 13/1/1984”, explicó.

“Espero con ansias días mejores y recuperar toda mi fuerza pronto. Los veré a todos en el MetLife Stadium y The Shoe muy pronto”, concluyó Nick en su publicación de Instagram.

Nick Mangold fue uno de los linieros ofensivos más consistentes y respetados de su generación en la NFL. Nació el 13 de enero de 1984 en Centerville, Ohio, Mangold se formó como jugador en la Universidad Estatal de Ohio, donde jugó entre 2002 y 2005.

En 2006 llegó a la NFL al ser seleccionado en primera ronda del Draft por New York Jets en la posición 29. Fue titular en los 16 partidos de su temporada de novato y siempre comenzó de titular en los 164 partidos que jugó durante sus 11 temporadas.

Mangold fue hombre de un solo equipo y estuvo con los Jets hasta 2016. En ese periplo acumuló una impresionante lista de reconocimientos: fue seleccionado al Pro Bowl en siete ocasiones (2008–2011, 2013–2015), nombrado All-Pro del primer equipo en 2009 y 2010, y del segundo equipo en 2011.

También fue incluido en el equipo All-Rookie por la PFWA en 2006. Su liderazgo llevó a la franquicia a dos apariciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC en 2009 y 2010.

Tras su retiro en 2016, Mangold ha seguido vinculado a los New York Jets, participando en eventos del equipo y siendo homenajeado con su inclusión en el Ring of Honor en 2021.

También sigue ligado a la NFL con apariciones en programas, análisis y comentarios en las transmisiones. Fuera del deporte ha sabido diversificarse y se ha involucrado en negocios, incluyendo una línea de bebidas alcohólicas. En 2021 lanzó “Mangold’s BBQ Sauce” y ha promocionado productos relacionados con parrilladas.



Sigue leyendo:

· La gran sequía: más de una década sin títulos para Nueva York en la MLB, NBA y NFL

· Leyenda de la NFL, Eric Dickerson criticó elección de Bad Bunny para el Super Bowl: “Que se vaya a su país”

· NFL multa al dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, con $250,000 dólares por gesto obsceno a fans de New York Jets