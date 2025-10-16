Sienna Miller pide más de $2 millones de dólares por una casa en Inglaterra

La actriz Sienna Miller ha decidido que es momento de deshacerse de su casa en Buckinghamshire, Inglaterra, la cual se encargó de reformar y de presumir en revistas especializadas en diseño de interiores.

La propiedad está actualmente disponible en el mercado de bienes raíces por £1.95 millones de libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente $2.61 millones de dólares.

Miller comenzó la remodelación de esta propiedad en 2020 y para 2022 ya estaba completamente lista. El proyecto de reforma estuvo a cargo de la directora de cine Gaby Dellal.

Por los momentos se desconoce cuál es la razón por la que Miller ha decidido vender el sitio, el cual sirvió de residencia vacacional durante los últimos años para ella y para su hija.

En el listado, disponible en la página web de Savills, se describe como una “pieza de herencia inglesa, cuidadosamente actualizada para la vida moderna”.

La casa tiene una extensión de 1,922 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Está construida en un lote de medio acre.

En el listado también se describe como una “encantadora casa de campo con techo de paja, catalogada como Patrimonio de la Humanidad de Grado II. Construida con sílex y ladrillo tradicionales, con revoco de estilo Tudor en un lateral, la propiedad rezuma un carácter atemporal”.

Además del atractivo de la estructura, también se tiene que mencionar sus jardines y áreas al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos. “Los jardines son un remanso de belleza natural, con un prado de flores silvestres, césped y un estanque, que realzan la tranquilidad del entorno rural”, dice el agente de bienes raíces encargado de la venta.

Sigue leyendo:

• Dj Zedd pide $5.5 millones de dólares por su casa en Hollywood Hills

• Antiguo apartamento de Mick Jagger se vendió por $7.3 millones de dólares

• Mark Wahlberg pagará $47 millones de dólares por una mansión en Florida