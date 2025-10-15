Dj Zedd pide $5.5 millones de dólares por su casa en Hollywood Hills

Dj Zedd acaba de poner en venta una casa en Hollywood Hills, California, que compró hace una década. La propiedad está disponible por $5.5 millones de dólares.

Esta propiedad entra al mercado un año después de que el Dj le vendiera otra residencia en Encino a la cantante Meghan Trainor por $17.12 millones de dólares.

La propiedad en Hollywood Hills que ahora quiere vender Zedd está ubicada específicamente en Carman Crest Drive y su construcción data de los años 50. Según ‘Mansion Global’, el Dj compró la casa poco después de lanzar su exitoso álbum debut ‘Clarity’.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una “extraordinaria residencia ofrece una combinación única de estilo moderno y orgánico, impresionantes vistas y amplia privacidad”.

La casa principal tiene una extensión 3,381 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su diseño, se dice: “Amplios muros de cristal de piso a techo enmarcan vistas panorámicas de la ciudad y el cañón, llenando los interiores de luz natural y una sensación de amplitud”. El interior tiene pisos de madera y otros detalles muy modernos.

Entre los lujos de la propiedad se debe mencionar el estudio de grabación, el cual aseguran es de última generación. También hay una bodega acristalada.

La casa está rodeada de naturaleza, lo que ofrece un buen escenario para quien sea el nuevo propietario. Además, hay áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Para terminar, el listado dice: “Moderna, elegante y diseñada para la vida relajada de California, esta es una opción excepcional en uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles”.

Sigue leyendo:

• Mark Wahlberg pagará $47 millones de dólares por una mansión en Florida

• Piden $6.8 millones de dólares antiguo hogar de Judy Garland en Cape Cod

• Roseanne Barr recibió más de lo que pedía por su casa en Hawái