¿Tom Cruise y Ana de Armas terminaron su relación?

Después de meses de rumores, apariciones públicas y especulaciones sobre el estado de su relación, Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido separarse. Según informó el medio británico The Sun, la pareja concluyó su romance de manera amistosa, tras darse cuenta de que su vínculo funcionaba mejor en el terreno de la amistad.

“Aún disfrutan de la compañía del otro y ambos han actuado de manera muy madura. Pasaron buenos momentos juntos, pero su etapa como romance ha llegado a su fin. Ya no están saliendo”, aseguró una fuente cercana a los actores citada por el medio.

Hasta el momento, ni Cruise, de 63 años, ni de Armas, de 37, han hecho declaraciones públicas sobre la ruptura.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Cruise y de Armas fueron vinculados por primera vez en febrero, luego de ser vistos disfrutando de una cena romántica en Londres, seguida de un paseo en helicóptero pilotado por el propio actor para celebrar el cumpleaños de la cubana. La escena alimentó rápidamente los rumores de un posible romance entre ambos.

Durante los meses siguientes, fueron captados juntos en diversas salidas públicas. Sin embargo, en mayo, Ana de Armas comentó en el programa Good Morning America que su cercanía con el protagonista de ‘Top Gun’ tenía fines principalmente laborales.

“Es muy divertido. Definitivamente estamos trabajando en muchos proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom”, explicó la actriz, mostrando entusiasmo por las producciones que compartían.

Pese a esas declaraciones, las especulaciones sobre su relación se reavivaron en julio, cuando ambos asistieron al concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres. Algunos testigos aseguraron que Cruise fue visto tomando la mano de la actriz durante el espectáculo.

La confirmación extraoficial de su romance llegó semanas más tarde, cuando fueron fotografiados nuevamente tomados de la mano en Vermont. Desde entonces, no se les volvió a ver juntos en público.

Tom Cruise ha estado casado con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, mientras que Ana de Armas contrajo matrimonio con el actor español Marc Clotet. La actriz también mantuvo relaciones con Ben Affleck y, más recientemente, con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

