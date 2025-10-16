Zelenski confía que el pacto en Gaza ayude a frenar la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este jueves a su llegada a Washington, que espera que el acuerdo de paz en Oriente Medio contribuya a poner fin a la guerra en su país que estalló el 24 de febrero de 2022.

“Mañana está prevista una reunión con el presidente Trump, y esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Medio ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta X.

“Moscú se apresura a reanudar el diálogo”

Y añadió: “Putin, sin duda, no es más valiente que Hamás ni que cualquier otro terrorista. El lenguaje de la fuerza y ​​la justicia inevitablemente también perjudicará a Rusia. Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo en cuanto se entera de los Tomahawks”.

El mandatario ucraniano arribó este jueves a Washington para acordar con su par estadounidense un nuevo suministro de armas, incluidos misiles Tomahawk de largo alcance. También tendrá una reunión con representantes de empresas de defensa y fabricantes de armas, “que sin duda pueden reforzar nuestra protección”.

Rusia ataca el sistema energétco de Ucrania

Durante una conversación telefónica con Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el suministro de esas armas a Kiev pondría en peligro cualquier acuerdo de paz.

“Ahora que Rusia está recurriendo al terror contra nuestro sistema energético infligiendo ataques diarios, estamos trabajando en la resiliencia de Ucrania”, añadió Zelenski en una alusión a los últimos bombardeos rusos, que han tenido como objetivo infraestructuras del sector de la energía de Ucrania.

Zelenski reconoció el papel de Trump en el acuerdo de alto al fuego de Israel en la Franja de Gaza contra Hamás.

“No debe haber otra alternativa que la paz y una seguridad garantizada, y es crucial proteger a la población de los ataques y asaltos rusos lo antes posible. ¡Gracias a todos los que colaboran!”, concluyó el mandatario.

