3 maneras de eliminar la grasa de los muebles de cocina de manera efectiva 

Mantener los muebles de cocina libres de grasa no solo mejora su apariencia, también prolonga su vida útil. Sin embargo, los restos de aceite y vapor que se acumulan con el tiempo pueden ser difíciles de eliminar si no se utilizan los productos adecuados. Afortunadamente, existen soluciones caseras efectivas que limpian a fondo sin dañar la superficie.

De acuerdo con diversos medios especializados en hogar, los ingredientes cotidianos como el vinagre, el jabón para platos o el bicarbonato de sodio pueden marcar la diferencia si se aplican correctamente. A continuación, te compartimos los métodos más recomendados por los expertos.

Métodos más efectivos para eliminar la grasa de los muebles de cocina

1. Solución de vinagre y agua

El vinagre blanco es uno de los limpiadores naturales más eficaces para disolver la grasa sin dañar las superficies. Basta con mezclar partes iguales de agua tibia y vinagre en un atomizador, rociar sobre la zona afectada y dejar actuar un par de minutos.

Esta fórmula es perfecta para limpiar zonas de gran dificultad por la acción del vinagre. Crédito: Shutterstock

Luego se limpia con un paño húmedo o, si la grasa persiste, se frota suavemente con un cepillo de cerdas blandas. Este método es ideal para limpiezas frecuentes o zonas con residuos acumulados.

2. Jabón para platos y agua tibia

Para la grasa ligera o reciente, el clásico jabón para platos es suficiente. Se mezclan unas gotas en agua tibia y se aplica con un paño sobre la superficie, siempre en la dirección contraria a la veta si los muebles son de madera. Posteriormente se seca con una toalla limpia. Esta combinación elimina residuos grasos sin afectar el acabado de los muebles, y puede usarse diariamente.

3. Pasta de bicarbonato de sodio

Cuando la grasa está endurecida o muy pegada, el bicarbonato ofrece una limpieza profunda sin dañar la superficie. Se prepara una pasta con dos partes de bicarbonato y una de agua, se aplica sobre la mancha y se deja actuar unos minutos antes de retirarla con un paño húmedo. Su efecto abrasivo suave ayuda a despegar la grasa más resistente sin rayar.

Otros consejos útiles de expertos

Better Homes & Gardens recomienda diluir una pequeña cantidad de amoníaco en agua para manchas persistentes, asegurando buena ventilación y evitando el contacto directo con la piel.

en agua para manchas persistentes, asegurando buena ventilación y evitando el contacto directo con la piel. El medio The Spruce aconseja también calentar ligeramente la superficie con un secador de pelo a baja temperatura antes de limpiar, lo que ablanda la grasa y facilita su eliminación.

con un secador de pelo a baja temperatura antes de limpiar, lo que ablanda la grasa y facilita su eliminación. También sugiere limpiar regularmente las superficies con un paño de microfibra húmedo para evitar la acumulación de grasa con el tiempo.

Con estos consejos, los muebles pueden mantenerse brillantes y sin residuos grasos sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

