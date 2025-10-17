Administración Trump ordena a la ciudad de Nueva York suspender obras de la vía de buses de la calle 34

La administración del presidente Donald Trump exigió a la ciudad de Nueva York que detenga las obras de la vía exclusiva para autobuses de la calle 34 en Midtown. De acuerdo con medios locales, esto marca el último capítulo de los enfrentamientos entre autoridades federales y locales sobre el control y la financiación del transporte urbano.

Sean McMaster, director de la Administración Federal de Carreteras, solicitó en una carta la suspensión del proyecto hasta que se realice una reunión con funcionarios de los departamentos de Transporte de la ciudad y del estado para analizar las implicaciones del plan.

“Exijo que cese y desista de todas las actividades para implementar el proyecto de la vía de autobuses de la calle 34 de inmediato”, escribió McMaster, citado por Daily News, que obtuvo una copia del texto.

El funcionario mencionó la seguridad de los viajeros, el comercio y el acceso de vehículos de emergencia en la vía.

Aunque el proyecto no cuenta con financiamiento federal, las autoridades de la Administración Federal de Carreteras sostienen que la calle 34 forma parte del Sistema Nacional de Carreteras, por lo que debe cumplir con los requisitos para viajes y comercio interestatal e interregional, incluyendo la circulación segura de camiones de reparto de gran tamaño, de acuerdo con el medio.

Richard Marquis, administrador de división de esa instancia, señaló que no está claro si la vía podría manejar de forma segura todas las entregas comerciales según las regulaciones vigentes.

Según fuentes consultadas por Daily News, las obras en la calle 34 habían comenzado la semana pasada, pero el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York las suspendió mientras se intenta resolver el asunto con las autoridades federales.

Vincent Barone, portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York, declaró:

“La gran mayoría de los viajeros en Midtown utilizan el transporte público y merecen autobuses de primera clase, rápidos y confiables. El rediseño de la calle 34 refleja el diseño de otras calles de la ciudad y permite el acceso de camiones, vehículos privados y de emergencia en cada cuadra”.

La vía de autobuses de la calle 34 sería la segunda vía exclusiva para autobuses en Manhattan, después de la calle 14, que fue aprobada durante el primer mandato de Trump y ha demostrado acelerar el tránsito de los autobuses desde 2019, indica Daily News.

Agrega que, sin embargo, a diferencia de la calle 14, la calle 34 está incluida en un mapa de carreteras secundarias del Sistema Nacional de Carreteras, lo que ha llevado a la FHWA a reclamar su supervisión y cumplimiento de los estándares federales.

McMaster advirtió que cualquier continuación de los trabajos “es inaceptable y pone en riesgo las decisiones relacionadas con proyectos de ayuda federal pendientes y futuros”, y que podría implementar “medidas correctivas apropiadas”, incluyendo la retención de autorizaciones, restricciones en la financiación y otras acciones necesarias.

Sigue leyendo:

• Inmigración, costo de vivienda y Trump centraron el primer debate oficial a la alcaldía de Nueva York

• La resaca del primer debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York

• Trump ratifica recortes mil millonarios de fondos a Nueva York y área triestatal; Schumer predice crisis económica y desempleo