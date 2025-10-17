Gwyneth Paltrow ha convertido sus mansiones en un refugio para protegerse de los paparazzi

Actualmente, Gwyneth Paltrow está promocionando la película ‘Marty Supreme’ y en una de las entrevistas que ha dado habló sobre cómo sus mansiones se han convertido en un refugio.

En la entrevista que dio a la versión británica de la revista ‘Vogue’ dijo que sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y contó: “Ahora, si estoy haciendo una sesión de fotos y veo, por ejemplo, un video detrás de escena, simplemente digo: ‘Perdón por ser grosera, pero no puedo’”.

La entrevista la dio desde su residencia en los Hamptons, una de las muchas joyas arquitectónicas que forman parte de su cartera de bienes raíces. Muchas de estas propiedades se ha encargado de reformarlas a su gusto.

Durante la entrevista también contó que ha estado una semana entera sin salir, disfrutando de las comodidades de la vivienda y evitando ser el foco de atención en cualquier sitio que visita.

Aunque no lo dijo en la entrevista, si se ve su cuenta de Instagram se puede asegurar que aprovecha el tiempo en casa para grabar contenido para redes sociales y disfrutar de su propio huerto.

En varias de sus publicaciones recientes se muestra tranquila en casa, cocinando.

¿Cuándo estrenará ‘Marty Supreme’?

El estreno en cines de ‘Marty Supreme’ está programado para este 25 de diciembre. La película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, es una comedia-drama deportiva ambientada en la Nueva York de los años 50.

Esta historia está inspirada libremente en la figura real de Marty Reisman, una leyenda del ping pong estadounidense, y no pretende ser una biografía fiel, sino una reinterpretación libre de su espíritu rebelde y su estilo de vida.

Gwyneth Paltrow interpreta a una actriz famosa que se cruza en el camino de Marty. El elenco se completa con Odessa A’zion, Fran Drescher, Tyler, the Creator y Abel Ferrara.

Sigue leyendo:

• Gwyneth Paltrow revela que bebió todas las noches durante los incendios en California

• Gwyneth Paltrow recibió $22 millones de dólares por una mansión en Brentwood

• Aseguran que Gwyneth Paltrow pidió una hipoteca para remodelar su mansión en Montecito