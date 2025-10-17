Hispana acusada de conducir ebria y ocasionar accidente que lesionó a dos mujeres en Illinois

Una mujer de Villa Park, fue arrestada y acusada de varios cargos, luego de ocasionar un accidente de automóvil que provocó que dos personas resultaran heridas. Las autoridades dijeron que tenía dos botellas de tequila en su vehículo, y antes de ser arrestada intentó escapar corriendo.

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, y el jefe de policía de Villa Park, Todd Kubish, anunciaron que Karina Alonso, de 37 años, compareció en el Tribunal de Primera Aparición, tras ser acusada de un cargo de DUI con agravantes, un cargo de no denunciar un accidente que involucra lesiones personales, un cargo por licencia de conducir suspendida y múltiples infracciones de conducción menor, incluyendo transporte o posesión de alcohol abierto por conductor.

Dos mujeres trasladadas al hospital

El 15 de octubre de 2025, aproximadamente a las 6:38 de la tarde (hora local) en Illinois, oficiales de policía de Villa Park respondieron a un accidente cerca de la intersección de West Ridge Road y Westmore Avenue.

A su llegada, los oficiales observaron un accidente de dos vehículos. Al investigar sobre el accidente, descubrieron que Karina Alonso cruzó el carril de tráfico que se aproxima en la Avenida Westmore y golpeó contra el vehículo de las víctimas.

Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica por lesiones que no amenazan su vida.

Las autoridades señalaron que después del accidente, Alonso huyó del lugar a pie, pero fue detenida diez minutos después, cerca de la intersección de James Street y Westmore Avenue.

Botellas de tequila en su automóvil

Los oficiales que la detuvieron, confirmaron que cuando intentaron hablar con ella, olía a alcohol y además los insultó. Al tomar la medida de alcohol en la sangre el resultado fue de 0,158. Además, los agentes vieron dos botellas de tequila dentro de su vehículo.

“Se afirma que con un BAC de casi el doble del límite legal, la señora Alonso no sólo causó un accidente que hirió a dos mujeres, sino que también intentó huir del lugar para evitar responsabilidad”, dijo en un comunicado, el fiscal Berlín.

“El tipo de comportamiento alegado en este caso, que pone en riesgo al público automovilista, no será tolerado en el condado de DuPage. Manejar es un privilegio, no un derecho e insto a todos que si has estado bebiendo no conduzcas, usa un servicio compartido o llama a un amigo. No cometas el error de creer que estás bien para conducir. Te alegrarás de haberlo hecho cuando llegues a salvo a casa y no a la cárcel o peor”, añadió.

El fiscal también agradeció a los oficiales del Departamento de Policía de Villa Park, y a los fiscales adjuntos por procesar este caso.

“Individuo imprudente e irresponsable”

“Este incidente involucra a personas inocentes heridas por un individuo imprudente e irresponsable que supuestamente optó por manejar un vehículo con total desprecio por la seguridad de los demás“, dijo el jefe de la policía, Todd Kubish.

“Afortunadamente, las lesiones sufridas no fueron graves; sin embargo, esta situación nunca debería haber ocurrido. Como jefe de policía, me enorgullece ver a nuestros oficiales permanecer implacables persiguiendo a aquellos que tratan de evadir la rendición de cuentas por sus acciones”, añadió.

La próxima comparecencia en la corte de Karina Alonso está programada para el 30 de octubre con el juez Joseph Bugos.

Sigue leyendo: