Lamine Yamal deja de firmar autógrafos: prepara un acuerdo para vender su firma de forma exclusiva

Lamine Yamal dejó de firmar autógrafos en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. El joven delantero, considerado el nuevo prodigio del fútbol mundial, tomó esta decisión por motivos comerciales.

Según informó Mundo Deportivo, el futbolista de Rocafonda recibió la instrucción de su equipo de representación de suspender la firma de camisetas y artículos personales, ya que está cerca de cerrar un acuerdo con una empresa especializada en la venta de merchandising y prendas deportivas autografiadas por estrellas internacionales.

De acuerdo con fuentes del club, Yamal sigue accediendo a tomarse fotos con los aficionados, pero ha dejado de firmar autógrafos para preservar el valor de su firma. La agencia que gestiona su imagen considera que, al limitar el número de objetos firmados, aumentará la exclusividad y el atractivo de los productos que se comercialicen a través de la futura plataforma.

Aunque el acuerdo aún no está cerrado, ambas partes tienen la intención de concretarlo pronto. Este modelo de comercialización es común en Estados Unidos, especialmente en la NBA, donde figuras como LeBron James gestionan sus autógrafos mediante acuerdos similares.

En el FC Barcelona han asumido la decisión con normalidad. El club, de hecho, está negociando con la agencia de Yamal para disponer de un número limitado de autógrafos destinados a compromisos institucionales.

A sus 18 años, Lamine Yamal ya es una de las caras más reconocibles del deporte global. Actualmente es imagen de marcas como Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami y Nesquik, además de ser embajador de UNICEF.

