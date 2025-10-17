Trump confirma ataque a submarino en el Caribe, hay reportes de sobrevivientes

El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra un buque en el Mar Caribe esta semana, intensificando aún más las tensiones con Venezuela.

El viernes, durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente ucraniano Volodimir Zelenskyy, Trump hizo sus primeras declaraciones sobre el ataque, al ser confrontado con informes de prensa sobre un reciente ataque militara una embarcación en el Mar Caribe.

Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, declaró.

Según la prensa local, Estados Unidos atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra.

En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.

Un funcionario del Departamento de Defensa, que habló bajo condición de anonimato, informó a medios de comunicación estadounidenses que los dos sobrevivientes fueron detenidos. Se desconoce si serán procesados ​​ni cuál es su condición. Otros dos murieron en la explosión, según informes.

La administración Trump ha confirmado otros cinco ataques, con al menos 28 personas muertas en total.

Trump, dijo este viernes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos.

Trump anunció el miércoles que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Con información de EFE

