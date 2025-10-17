Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo” para frenar presión de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este viernes que Nicolás Maduro le ha ofrecido “de todo” con el fin de no “meterse con Estados Unidos”.

“Él me ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, afirmó Trump durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

Así respondió a preguntas sobre supuestas concesiones del dirigente chavista para negociar con Washington.

La información sobre estas presuntas ofertas surgió en los últimos días en el diario The New York Times, que señaló que Maduro habría propuesto a Trump abrir a las compañías estadounidenses sus proyectos de petróleo y oro, ofrecer contratos preferentes y redirigir la exportación de petróleo de China a Estados Unidos.

También le habría planteado terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

Por su parte, el Miami Herald informó el jueves que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro, con el objetivo de preservar la estabilidad política del país.

Estas declaraciones coinciden con un despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el mar Caribe, en el que Washington asegura haber destruido varias narcolanchas presuntamente vinculadas al régimen de Maduro.

Trump también anunció esta semana que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra “el narcotráfico” en tierra, tras los bombardeos contra embarcaciones.

Trump dice no saber quién es María Corina Machado

En otro tema, el presidente estadounidense declaró que “no sabe” quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a pesar de haberle agradecido la semana pasada por dedicarle el galardón.

“Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”, comentó Trump.

El mandatario también se refirió a su propia aspiración al Premio Nobel de la Paz y lamentó no haber sido reconocido, pese a sus afirmaciones de haber puesto fin a ocho conflictos internacionales.

Mencionó Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

“Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: ‘Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel’. No recibí un Premio Nobel”, insistió el mandatario.

Machado, quien obtuvo el galardón la semana pasada, le dedicó el premio a Trump mediante un mensaje en X: “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”.

Trump agradeció el gesto y afirmó: “La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, insistió en una comparecencia reciente.

