Astrid Rivera revela por qué dejó Despierta América: “Fue completamente mi decisión”

Astrid Rivera habló en exclusiva con People en Español para explicar el motivo de su salida del programa Despierta América. Aclaró que la decisión fue personal y que nunca le llamaron para despedirla, dado que quiere avanzar en su profesión y llegar a más personas. Considera que debe buscar otros horizontes.

“Fue completamente mi decisión. Yo decidí presentar mi renuncia; no fue un despido. La razón principal es que quiero seguir compartiendo mi talento, mis dones y todo lo que puedo ofrecer, tanto a la audiencia que me acompañó en Despierta América como a la comunidad que he construido en redes sociales y otras plataformas”, dijo durante la conversación.

La periodista mencionó que llegó a un punto de su vida en el que considera que tiene que hacer otras cosas para seguir creciendo y al mismo tiempo sentirse capaz de asumir otros rumbos. En su casa, sintió que ya había dado todo en el programa matutino de Univision y por ello vio que lo mejor era darle un nuevo enfoque a su carrera en dicho canal.

“Siento que llegué a un punto donde necesitaba nuevos retos, nuevos espacios donde pudiera sentirme más libre, más útil y más capaz de expandirme. Creo que todos los seres humanos, cuando sentimos que ya alcanzamos nuestro tope en un lugar, debemos movernos para seguir creciendo”, añadió en la exclusiva.

Sobre los planes que tiene, tanto a nivel profesional como personal, ella está segura de que fue hecha para convertirse en la voz que llegue a más personas, donde pueda dar su opinión de una manera respetuosa e informativa, sin restricciones al momento de entretener a través de su trabajo.

“Yo nací para comunicar y hacerlo a gran escala. Para dar mi opinión con libertad, pero también para acompañar, entretener y fiscalizar. A través de mi voz, quiero llegar a esa persona que quizás no está teniendo el mejor día y necesita sentirse acompañada. Nací para comunicar sin filtros, sin ‘sugar-coated’, sin ponerle azúcar a la realidad. Tal vez por eso me diferencio de muchas personas que hoy están en televisión”, manifestó.

