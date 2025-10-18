Carmen Aub habló de la detección temprana de la pérdida auditiva en su hija

Carmen Aub, en varias ocasiones, ha hablado de la sordera de su bebé, quien tiene pocos meses de haber nacido. Aunque ya había comentado en Telemundo la manera en que se enteró, esta vez quiso dar los detalles de cómo fue ese examen auditivo que le realizaron a su hija Lu, siendo así como conocieron que existían pérdidas de audición.

“Cuando los bebés nacen, es el día o al siguiente cuando les hacen un examen auditivo que consiste en ponerles unos audífonos como de DJ con unos electrodos, para que puedan medir cómo reacciona el nervio auditivo con unas frecuencias que les ponen; con eso determinan si hay pérdida auditiva”, explicó en un video compartido en sus redes sociales.

La actriz agregó que pensó que, al inicio, se trataba de un posible líquido que la bebé podría haber tenido en el oído. La pareja, en ese entonces, consideró que lo más prudente sería repetirlo cuando su hija estuviese más grande e incluso empezara a hablar. Una de las cosas que le hizo pensar eso fue que ni su familia ni la de él habían pasado por una situación como esta.

“En nuestro caso había pérdida auditiva. Creímos que era por el líquido que tenía en el oído. Yo, en ese momento, dije: el examen se lo haré después, cuando ella hable y veamos que escucha. No tenía por qué ser sorda; no había antecedentes en mi familia o en la de Iván”, contó.

Carmen mencionó lo fundamental que es conocer que este tipo de padecimiento se presenta desde el inicio; por ello, también permite poder actuar de manera rápida y buscar soluciones a corto plazo. Durante su segundo examen, la bebé tuvo que ser sometida a un proceso de dos horas, pero siguió arrojando lo mismo que el primero.

“Es muy importante la detección temprana y no dejarlo pasar, porque entre más rápido se detecta, más rápido podemos tomar acción en estos casos. A las dos semanas, le hicimos un examen nuevo, más profundo, en el que Lu tenía que estar dormida. El examen dura una o dos horas, dependiendo de cuánto cooperaba Lu; no lo pasó nuevamente”, añadió.

