Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva

La actriz mexicana Carmen Aub reveló que su hija, a quien llaman cariñosamente Lu, fue diagnosticada con “una pérdida auditiva moderada a severa”. En un extenso mensaje publicado en Instagram la actriz reveló cómo fue el diagnóstico de su hija y cómo han atravesado esta situación en familia.

Aub hizo esta revelación sobre la salud de su hija en honor al ‘Mes de la Conciencia sobre la Sordera’. La artista confesó su temor de no estar a la altura de las circunstancias.

“Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas”, escribió la artista.

La artista aseguró que junto a su esposo, el artista plástico peruano Iván Sikic, se enfrentaron a la negación y otras etapas del duelo tras conocer el diagnóstico de su hija. Ahora la familia agradece que el el diagnóstico llegó en una etapa temprana de su hija. Aub aseguró que su hija tiene muchas posibilidades para vivir con su condición.

“Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas… opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”, dijo. “Aunque aún no entendemos el ‘por qué’, sí tenemos claro que jamás caminará sola. Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos”, agregó Aub

Carmen Aub aseguró que su misión es brindarle todas las herramientas posibles a su hija y que desarrolle seguridad. “Para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’”, sentenció.

La hija de Carmen Aub nació el pasado mes de julio en Miami Beach. “Nació el 11/7/25 a las 3:39 pm, después de 24 horas de un duro trabajo de parto. Pesó 2.5 kg y midió 48.3 cm de altura. Un poquito por debajo del peso ideal para su término completo (39 semanas y 4 días), pero ha estado perfecta y no ha parado de agarrar fuerza en sus primeras horas de vida”, escribió para anunciar el nacimiento de su hija.

