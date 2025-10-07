Carmen Aub reflexiona sobre las opciones para la audición de su hija

Carmen Aub, a través de sus historias en la red social de la camarita, se pronunció sobre el tema de la sordera de su bebé de pocos meses, que lleva por nombre Lu. Una de las situaciones que la inquieta es no tener claridad sobre si a la bebé le prestarán los hearing aids, si será mejor que use implantes, si hablará por lenguaje de señas o si hay alguna otra alternativa.

“El tema de Lu es muy complejo. Ella está todavía muy chiquita y no sabemos qué tanto le van a funcionar los hearing aids, si en algún momento va a necesitar implantes cocleares, si se va a sentir cómoda con esos implantes, si va a preferir el lenguaje de señas, si lo va a usar como un apoyo”, explicó.

La actriz aprovechó para explicar que, más allá de los avances tecnológicos que existan, hay un problema: no a todas las personas les funciona de la manera que esperan, dado que es un proceso de entendimiento y aprendizaje. En este caso, Lu no sabe hablar y todo es completamente distinto para su bebé.

“Incluso, las personas que tienen hearing aids o implantes cocleares, a veces se complica un poco. No es como que me los puse y, por arte de magia, ya escucho y funciono normal en el mundo. Hay mucho que aprender”, explicó.

Sin embargo, no es la primera vez que habla sobre ese tema que la mantiene tan angustiada. En el programa matutino “Hoy Día”, aseguró que ha sido un proceso muy complejo donde diversos sentimientos se han apoderado de ella hasta que pasó al proceso de aceptación para asumir el reto que la vida le impuso.

“Al principio, de verdad, te puedo decir que yo lloraba y le decía a mi mamá: ‘Con esto sí no puedo’. Yo nunca había sentido con algo ‘no puedo’ y pasé de la negación, al enojo, a muchísimos sentimientos, y al final eso no cambia la situación. Uno tiene que tomar acción, aceptarlo y saber que, al llenarse de información, se encuentra el camino. Eso es lo que a mí me ha servido: llenarme de información”, dijo.

Sigue leyendo:

· Carmen Aub cuenta cómo descubrió la sordera de su bebé

· Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva

· Debido a su último proyecto, Carmen Aub tiene problemas con sus uñas y pide ayuda