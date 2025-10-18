Daños causados por tormenta en Alaska desplazaría a evacuados por al menos 18 meses, dice gobernador

Los destrozos en las aldeas remotas de Alaska que fueron afectadas por las inundaciones del fin de semana pasado son tan extremos que gran parte de las más de 2,000 personas desplazadas no podrán volver a sus hogares por al menos 18 meses, informó el gobernador, Mike Dunleavy, en una petición a la Casa Blanca para una declaración de desastre mayor.

En Kipnuk, una de las aldeas con más daños en Alaska, una evaluación inicial indicó que 121 viviendas, o el 90% del total, fueron destruidas, escribió el gobernador. En Kwigillingok, donde tres docenas de casas se derrumbaron, poco más de un tercio de las residencias están inhabitables.

Los restos del tifón Halong azotó a la zona con la fuerza de un huracán de categoría 2, dijo Dunleavy, causando un gran oleaje en la región baja. Una persona perdió la vida, dos siguen desaparecidas y los rescatistas socorrieron a decenas de personas de sus hogares mientras se alejaban flotando.

Los funcionarios se han movido rápidamente a evacuar por aire a las personas de las aldeas indígenas de Alaska que están inundadas. Más de 2,000 personas se han encontrado refugio en escuelas de sus aldeas, en comunidades más grandes del suroeste del estado o han sido evacuadas en aviones militares a Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Los líderes de Anchorage anunciaron el viernes que esperan la llegada de hasta 1,600 evacuados. Hasta entonces, la Guardia Nacional de Alaska trasladó a la ciudad en avión a unos 575, quienes se alojan en un estadio deportivo o un centro de convenciones, informó CNN.

Las autoridades están laborando para determinar cómo llevar a las personas de los refugios a alojamientos de corto plazo, como hoteles, y posteriormente a viviendas de más largo plazo.

“Debido al tiempo, el espacio, la distancia, la geografía y el clima en las zonas afectadas, es probable que muchos sobrevivientes no puedan regresar a sus comunidades este invierno”, manifestó Dunleavy.

“Las agencias están priorizando las reparaciones rápidas… pero es probable que algunas comunidades dañadas no sean viables para soportar la ocupación invernal, en el clima más severo de Estados Unidos, en el Ártico estadounidense”.

El gobierno federal ha colaborado con las operaciones de búsqueda y rescate, la evaluación de daños, la respuesta ambiental y el respaldo a la evacuación.

Una declaración de desastre mayor por parte del presidente Donald Trump podrían ofrecer programas federales de asistencia para personas e infraestructura pública, incluyendo fondos para obras de emergencia y permanentes.

Los tres integrantes de la delegación del Congreso de Alaska enviaron el viernes una carta al Trump, haciendo un llamado a una rápida aprobación.

