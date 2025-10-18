Pistolero aterrorizó conferencia Wikipedia en Nueva York diciendo ser “pedófilo”; intentó quitarse la vida

Un hombre de Ohio, envuelto en un cartel que lo declaraba “pedófilo no ofensivo y anticontacto”, subió al escenario con una pistola y amenazó con suicidarse ayer durante la 12da WikiConference North America que se celebra en Nueva York con más de 350 asistentes.

El segundo día de la conferencia de Wikipedia había comenzado el viernes a las 9:00 a.m. en el Civic Hall, un centro comunitario en 124 East 14th St, cerca de Union Square en Manhattan. Pero pronto un hombre armado saltó al escenario y apuntó al techo antes de ser derribado por los mismos organizadores, según la Policía de Nueva York. El pistolero, cuya identidad no fue revelada por NYPD, fue detenido posteriormente, indicó NBC News.

Nadie resultó herido. El hombre llevaba un cartel multicolor alrededor del cuello que decía “pedófilo no ofensivo y anticontacto”, según fuentes policiales. El aviso tenía los colores de una bandera que ha sido utilizada en los últimos años por personas que se identifican como “MAP” (minor-attracted persons/personas atraídas por menores). También llevaba la bandera que representaba a los “MAPs” en la espalda, con el mismo mensaje.

Según la Universidad Johns Hopkins, los pedófilos inocentes “son un grupo único de personas que experimentan interés sexual en menores, pero que, a pesar de las percepciones erróneas comunes, no han tenido contacto sexual con un menor ni han accedido a material ilegal de explotación sexual infantil”.

El incidente y el posible motivo siguen bajo investigación. No está claro cómo el hombre armado entró en la conferencia. Wikipedia canceló todos los eventos del viernes “debido a circunstancias imprevistas”, y agregó que la conferencia se reanudaría hoy sábado.

En un comunicado, Wikipedia agregó que los participantes de la conferencia se encuentran bien y agradeció a quienes ayudaron el viernes. “El resto del programa de hoy se cancela y habrá seguridad adicional, así como agentes del orden público, en el lugar durante el resto del evento”, indicó. No reveló si el hombre tenía alguna relación con la enciclopedia en línea.

Buscan más representación latina

Más de 350 entusiastas de Wikipedia están debatiendo del 16 al 19 de octubre en Nueva York en la 12da WikiConference North America. Las jornadas son de “encuentro, edición y aprendizaje”, declaró a The New York Times la experta Pacita Rudder, de 37 años, quien en 2024 se convirtió en la primera directora ejecutiva de la organización.

Diversas preguntas se debaten allí para buscar acuerdos sobre conceptos, datos y contenidos entre editores de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. El tema de este año es “La Feria Mundial de Wiki” (Wiki World’s Fair), para celebrar el 400 aniversario de la ciudad de Nueva York, que la acoge por primera vez en más de una década.

El capítulo de Wikimedia en la ciudad de Nueva York es uno de los dos oficiales de la organización en Estados Unidos; el otro está en Washington, D.C. Se fundó en 2009 y su objetivo era hacer que el conocimiento de la ciudad fuera más representativo y accesible, explicó Rudder.

Sus miembros, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 88 años y trabajan como académicos, abogados, fotógrafos, técnicos de reciclaje y otros profesiones, se reúnen aproximadamente una vez al mes para socializar y compartir los proyectos en los que trabajan. Aproximadamente dos veces al mes también participan en eventos destinados a la formación de nuevos editores.

El grupo organiza “editatones”, o eventos tipo “maratón” donde las personas colaboran para mejorar el contenido sobre un tema específico, aproximadamente dos veces al mes. “El estereotipo es que los editores de Wikipedia editan solos en casa, en sus salas de estar o dormitorios”, explicó Rudder. “Pero, en realidad, hay múltiples ocasiones y momentos a lo largo del año en que la gente se reúne”.

Hay “editatones” programados en la conferencia este fin de semana, junto con sesiones sobre temas como la expansión de la representación latina en Wikipedia y los desafíos y oportunidades del uso de IA generativa para facilitar la edición en Wikipedia.

La mayoría de las personas se involucran por su pasión por un tema específico, explicó Rudder. Cuestiones sobre la redacción en Wikipedia pueden parecer insignificantes, afirmó Rudder. Sin embargo, la precisión fáctica en las páginas de Wikipedia es crucial, incluso o especialmente a medida que más personas recurren a la IA para obtener información. “Muchas empresas de IA están extrayendo información de Wikipedia para sus propias plataformas porque es de uso gratuito”, afirmó. “Por eso queremos asegurarnos de que sea la información correcta”.

Pero la cualidad más importante para un editor de Wikipedia, señaló, es el compromiso con la neutralidad. “Todos llegamos a la mesa con nuestros propios sesgos personales, opiniones políticas y creencias religiosas”, reconoció. “Pero al editar un artículo hay que intentar dejar todo eso atrás y centrarse únicamente en los hechos”.

Según se propia definición, “Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 63 millones de artículos en 334 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, lo que suma más de 3,500 millones de ediciones, y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto​ para editarlos, a menos que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas. Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger,​ y es la mayor y más popular obra de consulta en Internet”.

