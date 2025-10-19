EE.UU. mata a tres presuntos narcos vinculados al ELN en un ataque en el Caribe

Estados Unidos anunció este domingo la muerte de tres presuntos narcotraficantes vinculados con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras un bombardeo contra una embarcación en aguas del mar Caribe.

El ataque, realizado bajo órdenes del presidente Donald Trump, es el séptimo operativo de este tipo desde que Washington declaró un “conflicto armado” contra el narcotráfico.

El secretario del Departamento de Guerra (así llamado por el presidente Trump), Pete Hegseth, explicó que el buque “operaba bajo afiliación del ELN, una organización terrorista designada”, aunque no presentó pruebas, y dijo navegaba por una “ruta conocida de tráfico de drogas” con “cantidades sustanciales de narcóticos a bordo”.

Añadió que la acción se desarrolló en aguas internacionales y que ningún soldado estadounidense resultó herido.

Hegseth difundió un video en el que se observa la destrucción de la embarcación, asegurando que los cárteles de la droga son “la Al Qaeda del hemisferio occidental”.

“Usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense los tratará como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, declaró.

La respuesta de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la noticia este domingo a través de un mensaje en X, recordando el caso de Alejandro Andrés Carranza Medina, un colombiano que murió en septiembre tras un ataque de Estados Unidos a una lancha que, según su versión oficial, transportaba drogas.

“La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, dijo Petro citando un tuit con las declaraciones de Hegseth. “Qué le dice usted a esa familia, explíqueme porque usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar, y de la que dicen, es el corazón del mundo”.

A pesar de que Petro lo haya identificado solamente como un hombre “humilde” que vivía de la pesca, diversos medios colombianos han publicado que Carranza tenía antecedentes penales tras haber participado en 2016 en la desaparición de 264 armas de fuego de los armerillos de la Policía Metropolitana.

El operativo de EE.UU. en el Caribe forma parte de la ofensiva militar desplegada por Washington desde que Trump autorizó la acción directa contra las redes del narcotráfico.

En el último mes, el Comando Sur ha ejecutado varios ataques contra embarcaciones sospechosas, argumentando que forman parte de un esfuerzo por “proteger al pueblo estadounidense” del flujo de drogas hacia su territorio, aunque no han presentado pruebas de que pertenecían a bandas criminales.

Con información de EFE.

