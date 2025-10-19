Petro dice que Trump es “grosero e ignorante” con Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este domingo al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien calificó de “grosero e ignorante con Colombia”, luego de que el republicano lo acusara de ser un “líder del narcotráfico” y anunciara el fin de la ayuda financiera de Estados Unidos a Bogotá por su supuesta inacción en la lucha antidrogas.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE.UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”, escribió Petro en X.

En el mensaje, el mandatario colombiano cuestionó el conocimiento del presidente estadounidense sobre el país y lo instó a leer Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, obra que —según dijo— podría enseñarle algo “de la soledad”.

Petro también criticó el enfoque económico y ambiental de su par norteamericano: “Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”, expresó en la misma publicación.

En otro mensaje, el jefe de Estado colombiano sostuvo que “Trump está engañado de sus logias y asesores” y defendió su supuesto historial en la lucha contra el narcotráfico.

“El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, escribió Petro en X.

Asimismo, recomendó al presidente estadounidense “leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

Dura crítica de Trump

Las declaraciones de Petro se produjeron horas después de que Trump afirmara en Truth Social que el mandatario colombiano “incentiva la producción masiva de drogas” y que “no hace nada para detenerla, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”.

Trump anunció además el cese de toda ayuda económica a Colombia y advirtió que, si Petro no actúa “de inmediato” para cerrar los “campos de exterminio”, Estados Unidos “se los cerrará”.

El intercambio de acusaciones marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral desde que Trump regresó a la Casa Blanca, y ocurre en medio de un escenario de fricciones diplomáticas entre Washington y Bogotá por temas de cooperación y políticas antidrogas.

