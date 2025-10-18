EE.UU. repatría a supervivientes del ataque a un submarino con fentanilo en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este sábado la repatriación a Colombia y Ecuador de los dos supervivientes de un ataque estadounidense contra un submarino presuntamente cargado de fentanilo en el mar Caribe.

La operación tuvo lugar el pasado jueves y forma parte de la estrategia de Washington contra el narcotráfico en la región.

Cuatro “narcoterroristas” a bordo

Trump explicó en su red Truth Social que la embarcación transportaba principalmente fentanilo y otros narcóticos ilegales, y que a bordo se encontraban cuatro personas catalogadas como “narcoterroristas”.

Dos de ellos murieron durante la acción, mientras que los otros dos fueron regresados a sus países de origen para enfrentar procesos judiciales.

Según el mandatario, de haber llegado el submarino a territorio estadounidense, pudieron haber fallecido hasta 25,000 ciudadanos.

El presidente enfatizó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación y calificó el hecho de disponer de un submarino de este tipo como evidencia de que no se trataba de un grupo inocente.

En un video publicado en Truth Social, Trump declaró: “Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”.

Este ataque representa las dos primeras detenciones en el marco del actual “conflicto armado” que mantiene Estados Unidos contra el narcotráfico, en el que se han hundido al menos seis embarcaciones en aguas del Caribe, con un saldo aproximado de 30 muertos.

El despliegue estadounidense en la región comenzó en agosto con la justificación de combatir el tráfico de drogas cerca de las costas de Venezuela. Sin embargo, ha generado tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, que considera la operación como un posible preludio de un ataque contra el país.

Trump también reveló recientemente que autorizó a la CIA a realizar operativos encubiertos en Venezuela y evalúa la posibilidad de llevar a cabo acciones en tierra para frenar el tráfico marítimo de drogas, que según él, ha sido significativamente afectado por estas operaciones.

