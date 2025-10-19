Hailey Bieber y Selena Gomez coinciden en un evento tras polémica entrevista

Las empresarias Hailey Bieber y Selena Gomez coincidieron en la Gala del Museo de la Academia horas después de que se desató una polémica por la respuesta que Hailey dio en una entrevista con respecto a otras marcas de belleza. Hailey Bieber, dueña de Rhode Beauty, causó controversia en una entrevista con WSJ con respecto a otras marcas de belleza.

Ambas celebridades asistieron a la Gala del Museo de la Academia en Los Ángeles, el sábado por la noche. Aunque no se cruzaron en ningún momento, Hailey y Selena disfrutaron del momento en este evento benéfico.

Selena Gomez y su esposo Benny Blanco hicieron su primera aparición pública como recién casados tras su boda el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California. Ambos asistieron vestidos de Armani. La estrella de ‘Only Murders in the Building’ lució un elegante vestido negro con cristales en el corpiño y chaqueta de terciopelo. El productor lució un traje de terciopelo azul medianoche y una camisa de seda a juego.

Selena Gomez posó junto a su esposo Benny Blanco en la Gala del Museo de la Academia. Crédito: Jordan Strauss | AP

Hailey Bieber asistió sola sin la compañía de su esposo el cantante canadiense Justin Bieber. La modelo acaparó las miradas con un vestido de Schiaparelli sin tirantes color chocolate con un corsé transparente. Además usó joyas de Tiffany & Co.

En 2022 ambas celebridades coincidieron en este mismo evento. En esa ocasión, Selena Gomez y Hailey Bieber decidieron posar juntas en una foto para poner fin a los rumores de enemistad que comenzaron cuando Hailey comenzó a salir con Justin Bieber, ex novio de Gomez durante casi una década. A diferencia de aquella ocasión y con una polémica de rivalidad que nuevamente envuelve a ambas, Gomez y Bieber no posaron juntas en ninguna foto. Se desconoce si durante el evento sostuvieron alguna conversación.

¿Qué dijo Hailey Bieber?

La más reciente controversia se originó cuando Hailey Bieber fue entrevistada para WSJ horas después del lanzamiento de Rhode Beauty en Sephora, donde también se venden los productos Rare Beauty de Selena Gomez.

A la modelo le preguntaron por la competencia que implicaba vender sus productos de belleza en Sephora junto con otras marcas incluyendo la de Gomez. Hailey Bieber respondió: “Creo que hay espacio para todos. No me siento competitiva con personas que no me inspiran”, dijo, explicando que es más competitiva consigo misma. Esto fue tomado por muchos como una respuesta en desprecio hacia la marca de Gomez. Sin embargo, una fuente dijo a TMZ que Hailey Bieber no se refería a Gomez en la entrevista.

También expresó lo mucho que le molestaban las constantes comparaciones. “Siempre es molesto que me comparen con otras personas. No lo pedí. Cuando la gente quiere verte de cierta manera y ha creado una historia sobre ti en sus mentes, no depende de ti cambiarla”, agregó Hailey en la entrevista

Selena Gomez respondió a esta situación en sus historias de Instagram con una publicación que luego borró y que decía: “Dejen a la chica en paz. Puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata de relevancia, no de inteligencia. Sean amables”, escribió Gómez según capturas de pantalla obtenidas por varios medios

Sigue leyendo:

Sabrina Carpenter habló sobre la portada de su álbum en ‘Saturday Night Live’

“True Haunting”: la nueva serie de Netflix que está cautivando al público con sus escalofriantes relatos paranormales

HBO revela el elenco completo de ‘Euphoria’: Se suman 18 nuevos actores