HBO revela el elenco completo de ‘Euphoria’: Se suman 18 nuevos actores

HBO reveló el reparto completo de la tercera temporada de la exitosa serie ‘Euphoria’. Para esta nueva entrega de 8 capítulos regresa gran parte del elenco original y se incluyen 18 nuevos actores que se sumarán a la nueva trama de la serie escrita y dirigida por Sam Levinson. La nueva temporada está prevista que se estrene en la primavera de 2026 tras una inusual pausa de tres años.

Zendaya vuelve con su papel protagónico de Rue, la adolescente que lucha contra las adicciones. Otros personajes principales de la historia que volverán son Hunter Schafer (Jules), Eric Dane (Cal Jacobs), Jacob Elordi (Nate Jacobs), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Colman Domingo (Ali Muhhamed), Martha Kelly (Laurie) y Chloe Cherry (Faye).

La tercera temporada de ‘Euphoria’ contará con el regreso de Dominic Fike (Elliot), Nika King (Leslie Bennet), Melvin “Bonez” Estes (Bruce), Daeg Faerch (Mitch), Paula Marshall (Marsha Jacobs), Zak Steiner (Aaron Jacobs), Alanna Ubach (Suze Howard) y Sophia Rose Wilson (“BB” Brooks).

El elenco de la premiada serie de HBO sumará 18 nuevos actores, según confirmó la cadena en sus redes sociales. Los nuevos actores son:

Trisha Paytas

Natasha Lyonne

Eli Roth

Danielle Deadwyler

Bella Podaras

Bill Bodner

Cailyn Rice

Colleen Camp

Gideon Adlon

Hemky Madera

Homer Gere

Jack Topalian

Jessica Blair Herman

Kwame Patterson

Madison Thompson

Matthew Willig

Rebecca Pidgeon

Sam Trammell

La serie contará también con la participación especial de Sharon Stone, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten y Asante Blackk.

‘Euphoria’ es una de las series más exitosas de HBO siendo la segunda serie más vista de la plataforma desde 2004 por detrás de ‘Game Of Thrones’. Sin embargo, la serie tuvo una extensa pausa de tres años tras el estreno de la segunda temporada en 2022. Una de las razones que llevó a esta extensa pausa fue la dificultad de coordinar agendas con el codiciado elenco, cuya fama repuntó durante los últimos años.

Uno de los regresos más esperados es el de Eric Dane, quien volverá a interpretar al padre de Nate luego de que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

