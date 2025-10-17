Hailey Bieber desmiente rumores de rivalidad con Selena Gomez

La modelo y empresaria Hailey Bieber abordó los rumores sobre una rivalidad con la cantante, actriz y empresaria Selena Gomez. Hailey ofreció una entrevista para WSJ en la que habló sobre su marca de productos de belleza Rhode y respondió comparaciones con Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena.

Hailey Bieber se casó con el cantante Justin Bieber poco después de que el artista y Gomez pusieron fin a su noviazgo. Durante años se ha alimentado los rumores de que existe enemistad entre Hailey y Selena, aunque ellas lo han negado en varias oportunidades.

La entrevista de Hailey Bieber con WSJ se dio horas después del lanzamiento de Rhode Beauty en Sephora, donde también se venden los productos Rare Beauty. Hailey Biebet calificó las constantes comparaciones como algo “molesto” en la entrevista.

“Siempre es molesto que me comparen con otras personas. No lo pedí”, dijo Bieber.

La modelo se refirió al hecho de que las personas se formen una idea equivocada. “Cuando la gente quiere verte de cierta manera y ha creado una historia sobre ti en sus mentes, no depende de ti cambiarla”, agregó Hailey en la entrevista.

Esa entrevista con WSJ causó polémica debido a que parece que Bieber menospreció a Gomez cuando le preguntaron por la competencia que implicaba vender sus productos de belleza en Sephora junto con otras marcas incluyendo la de Gomez. Hailey Bieber respondió: “Creo que hay espacio para todos. No me siento competitiva con personas que no me inspiran”, dijo, explicando que es más competitiva consigo misma.

La respuesta dio a entender que se refirió a Selena Gomez, pero fuentes cercanas a Bieber dijeron a TMZ que la modelo no se refirió en ningún momento a la ex estrella de Disney. “Lo que dijo se refería a otras marcas de cuidado de la piel, no a una persona en particular”. Además, la fuente aseguró que el WSJ hizo parecer que respondió a una pregunta sobre Gomez.

La rumores de rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber son de larga data. Aunque se ha especulado que luego de la ruptura de Gomez y Justin Bieber, la modelo y la actriz estaban envueltas en conflicto que involucraba a Justin Bieber, ambas han dejado claro que no existe ninguna discordia.

En 2023 Hailey Bieber dijo a The Circuit de Bloomberg que “detesta” cómo la enfrentan constantemente a ella y a Selena.

“Lo he odiado desde el principio y ahora es cuestión de malinterpretar. Una y otra vez digo que no hay problema, y ​​es muy decepcionante que la gente siga comportándose así por un hombre”, dijo Bieber.

Selena Gomez está recién casada con el productor Benny Blanco, cuyo amor ha expresado públicamente y sin tapujos. Hailey y Justin Bieber tienen siete años de matrimonio y en agosto de 2024 dieron la bienvenida a su primogénito Jack Blues.

