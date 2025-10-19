Sabrina Carpenter habló sobre la portada de su álbum en ‘Saturday Night Live’

Este sábado, Sabrina Carpenter fue por primera vez la presentadora del programa de sketches ‘Saturday Night Live’. Durante su monólogo aprovechó para bromear y responder a las críticas que recibió por la portada de su álbum ‘Man’s Best Friend’.

Hay que recordar que cuando salió la portada del álbum, que muestra a Carpenter de rodillas mientras un hombre tira de su cabello, y un collar que dice ‘Man’s Best Friend’, surgieron muchas críticas y generó polémica. Las personas alegaban que la imagen apelaba a la mirada masculina o presentaba una imagen degradante para la mujer.

“A algunos les asustó un poco la portada. No sé por qué. Era simplemente esto: yo a gatas, con una figura invisible tirándome del pelo”, dijo durante su monólogo.

También dijo: “Todos me ven como una estrella del pop con curvas, pero en realidad soy mucho más que eso”,y continuó “No solo estoy cachonda. También estoy excitada, tengo una gran carga sexual”.

Antes de ser presentadora, Carpenter ya había participado en el programa dos veces con presentaciones musicales.

Además de la polémica generada por la imagen del álbum y, en general, por la estética y la forma de ser de la artista, su obra ha sido alabada. Varios críticos consideran que el álbum confirma a Carpenter como una figura pop que mezcla humor, provocación y líneas melódicas pegadizas. En una reseña publicada por ‘Variety’, de que es “una de las mejores obras pop del año y casi seguramente la más divertida”.

Aunque el nuevo álbum está publicado, Carpenter aún está de gira con su álbum anterior. ‘Short n’ Sweet Tour’ comenzó el 23 de septiembre de 2024 en Columbus, Estados Unidos, y tiene fechas programadas hasta el 23 de noviembre de 2025, ese día se presentará en Los Ángeles. La gira tuvo un total de 70 shows en Norteamérica y Europa.

