Muerte de modelo e influencer de Nueva York declarada homicidio, dice médico forense

Después de varios meses de ser hallado muerto y cubierto de sangre, con numerosas puñaladas, en el baño de su apartamento de Manhattan, el asesinato del modelo e influencer de fitness Jacob Zieben fue declarado homicidio, informó la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York.

La víctima murió a causa de sus numerosas heridas por objetos contundentes y cortantes, con una intoxicación aguda por alcohol y lorazepam, así como el consumo crónico de alcohol como factores contribuyentes, informó un representante de la OCME. El médico forense jefe declaró que la causa de muerte de Zieben es homicidio.

El lorazepam, un ansiolítico, puede bajar la presión arterial y ralentizar la respiración. Sus efectos se intensificaron con el alcohol.

El esposo de Zieben, Donald Zieben-Hood, de quien estaba separado, fue capturado el 1 de agosto luego de que las autoridades descubrieran a la víctima con múltiples puñaladas, incluyendo la cabeza y una pierna, desplomado sobre el inodoro en la residencia de la pareja en Harlem, ubicado en la calle W. 138th, cerca del bulevar Frederick Douglass.

En principio, Zieben-Hood fue acusado de robo, desacato criminal y posesión de armas. A inicios de este mes, se le presentaron cargos adicionales, incluyendo agresión con agravantes.

Si bien Zieben-Hood todavía no ha sido acusado de asesinato, el caso se ha investigado como homicidio desde un principio, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la fiscalía.

La noche antes de su muerte, la víctima llamó a su padre y le dijo que su pareja lo había atacado con un cuchillo y se había negado a dejarlo salir de su apartamento, de acuerdo con los fiscales en la lectura de cargos inicial de Zieben-Hood en agosto. Asimismo, le mandó a su padre por mensaje de texto una foto de un corte profundo en una de sus piernas donde, según él, su esposo lo había acuchillado.

Cerca de las 4:00 de la mañana del 31 de julio, Zieben-Hood llamó al 911 desde el apartamento, indicando a los oficiales que se apersonaron al sitio que Zieben lo había atacado, según NYPD. No dijo nada acerca de las heridas que tenía su pareja, pero aseveró que él mismo tenía un corte profundo y requería atención médica, mostrado a los agentes tres cortes en los brazos que finalmente necesitaban algunos puntos de sutura, informó Daily News.

“La víctima, mientras tanto, estaba desplomada en el suelo, cubierta de sangre, con cortes en la cabeza y múltiples puñaladas en la parte posterior de la pierna, incluyendo una puñalada en la parte posterior de la pantorrilla que le penetró el músculo”, dijo el fiscal en la lectura de cargos de agosto.

El acusado fue detenido por violar dos órdenes de protección vigentes que le prohibían contactar a su esposo o entrar al apartamento, derivadas de arrestos previos por violencia doméstica. En la llamada al 911, Zieben-Hood se lo reconoció al operador, diciendo: “Tenía una orden de protección en mi contra. Me van a arrestar, ¿verdad?”, de acuerdo con la denuncia penal.

Nueve denuncias de violencia doméstica documentaban el patrón de agresión de Zieben-Hood contra su marido, que datan desde el 2022, explicó la fiscalía.

Este año Zieben-Hood fue detenido dos veces por supuestamente atacar a su pareja, constando en los registros. En febrero fue arrestado después de estrangular a Zieben y golpearlo en el rostro. Fue acusado de agresión, estrangulamiento, acoso, obstrucción criminal de la respiración y desacato al tribunal en ese caso, y quedó en libertad bajo fianza de $20,000 dólares.

En el segundo incidente, que tuvo lugar el 14 de junio, Zieben-Hood presuntamente lo confrontó con un cuchillo frente a su casa en Harlem y le dijo lo siguiente: “Te voy a atacar”, dice la denuncia penal. Fue acusado de amenazas y desacato a la corte y puesto en libertad bajo fianza de $5,000 dólares.

Cerca de un mes antes de su comparecencia ante el tribunal para responder por esos cargos, Zieben-Hood supuestamente asesinó a su esposo.

En su presentación formal en agosto, se le negó la libertad bajo fianza y ha estado en presión preventiva desde su detención inicial.

El 1 de octubre, fue acusado formalmente de robo, agresión grave, desacato criminal agravado y posesión ilegal de armas, pero, extrañamente, no de asesinato, en vinculación con la presunta violencia continua contra su esposo.

Zieben-Hood está actualmente tras las rejas en el Centro Correccional Otis Bantum de Rikers Island. Su siguiente cita judicial es el 7 de enero de 2026.

