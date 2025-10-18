Hallan restos humanos en bolsa de basura en Nueva York; sospechan violencia doméstica

Una cabeza y el torso de un hombre fueron hallados en una bolsa de basura ayer al comenzar el día en Brooklyn (NYC).

La bolsa fue arrojada al contenedor de basura frente a un edificio de apartamentos en la calle 21 Este poco antes de las 9:15 a.m. del viernes. El conserje del edificio dijo que había visto a un inquilino que tiraba varias bolsas a la basura ayer antes del hallazgo.

La víctima no ha sido identificada, pero según fuentes él y su pareja masculina vivían juntos allí y desde hace días se percibía un olor fétido en el edificio. El médico forense debe determinar cuándo y cómo murió el hombre.

Un vecino del apartamento al lado de la pareja habló con ABC News. “En cuanto se abría la puerta, ese olor te daba de lleno en la cara. Teníamos la puerta cerrada, pero como si estuvieras al otro lado del apartamento, seguías oliéndolo. Definitivamente era el cuerpo”, afirmó.

Varios residentes dijeron que la pareja fumaba afuera todos los días y pudieron escuchar una violenta discusión física proveniente de su apartamento. Luego, en los últimos días, sólo vieron a uno de ellos entrando y saliendo del apresuradamente. La policía lo busca para interrogarlo, pero su nombre no ha sido divulgado.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. La semana pasada una niña latina fue hallada muerta en la basura en Connecticut y su tía, su madre y el novio de ésta fueron arrestados como sospechosos.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

A fines de septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). El dramático doble crimen sucedió en julio de 2023. Según la evidencia, Danielson arrastró una bolsa de basura que ocultaba el cuerpo de su hermano desde la vivienda hasta una acera cercana en 104th St. Luego los restos de su madre fueron encontrados dentro de la residencia.

En agosto Donald Zieben Hood (40) y su esposo Jacob Zieben Hood (34) tuvieron una dantesca pelea en medio de su separación que terminó con la muerte del menor de ellos apuñalado en su hogar en Harlem (NYC), al lado de una iglesia cristiana. Ayer el caso fue declarado homicidio.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda