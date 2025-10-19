Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

Sam Rivers, el bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit, murió el sábado 18 de octubre a la edad de 48 años, según informaron sus compañeros de banda en un comunicado.

A través de publicaciones en redes sociales miembros de la banda confirmaron el fallecimiento del artista y resaltaron sus cualidades como músico.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podrían ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, escribieron en una publicación grupal de Instagram.

La agrupación no informó detalles o la causa de la muerte de Rivers. El vocalista de la agrupación Fred Durst, relató en una publicación en Instagram cómo conoció a Rivers en un club en Jacksonville Beach, Florida.

“Realmente tuvo un impacto en el mundo y su música y su don es algo que seguirá dando frutos. Simplemente lo quiero mucho”, dijo Durst, quien expresó lo mucho que ha llorado la muerte de su compañero y amigo.

El el comunicado en conjunto, los integrantes de la banda recordaron los momentos vividos con Rivers y el impacto musical y personal del artista. ” Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”.

El grupo integrado por Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal, aseguró que sus miembros estan en shock y desconsolados.

” Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano! Seguirás viviendo a través de tu música y de las vidas que ayudaste a salvar con tu música, tu trabajo benéfico y tus amistades. Estamos desconsolados. Disfruta cada milisegundo de la vida. No está garantizada”.

