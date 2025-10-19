Osmel Sousa sube la temperatura de El horno en el show En Casa con Telemundo

Osmel Sousa, también conocido como el Zar de la Belleza, fue invitado a la sección de El horno, del programa En Casa con Telemundo y dio declaraciones controversiales sobre la industria del entretenimiento.

El venezolano Gabriel Coronel le preguntó al hacedor de reinas: “¿Qué famoso no soportas?”, y él contestó: “De este canal hay varias, Adame es insoportable, yo no sé cómo lo soportan a ustedes”.

“Por ejemplo, esta niñita que la han metido ahora, ¿tú no has sido novio de ella? Tú eres el prototipo del que le gusta a ella”.

Luego, le consultó: “si tú pudieras borrar a alguien del espectáculo, ¿a quién sería?” y el cubano bromeó que a Gabriel porque asegura que no habla bien.

La conversación entre ambos siguió y habló de Aleska Génesis, una personalidad que considera tiene fama, pero no casi talento. “La lista es inmensa, pero esta niñita que la han puesto mucho, es compatriota mía, por supuesto, venezolana. ¿Tú no has sido novio de ella? Aleska Génesis. Tú eres el prototipo del que le gusta a ella”.

La siguiente pregunta estuvo relacionada con cómo es la búsqueda de Osmel Sousa para una reina de belleza y explicó que uno de los requisitos fundamentales es que impacte, “que opaque a las demás”.

El horno subió la temperatura, debido a que Gabriel Coronel le preguntó al Zar de la Belleza por la reciente controversia que hubo con Alicia Machado, quien afirmó que a Zashely Alicea Rivera, Miss Puerto Rico, le faltaba gracia en la pasarela.

Este comentario, según Osmel Sousa, no estuvo acertado: “Tú sabes que yo quiero mucho a Alicia Machado, pero ahí difiero mucho de su opinión, porque ella es bailarina y está muy linda”.

En su opinión, la Miss Universo 1996 en ocasiones no mide sus palabras y por eso se generan este tipo de mensajes.

