Republicanos de Nueva York no están contentos con la decisión de Trump de liberar a Santos

Los miembros de la delegación republicana del Congreso de Nueva York tomaron distancia del presidente Donald Trump este fin de semana, criticando su decisión de indultar la condena de cárcel de George Santos, tras pasar solo tres meses encarcelado.

El mandatario anunció el viernes en la plataforma Truth Social que conmutaría al excongresista republicano luego de cumplir solo 12 semanas de una pena de 7 años en una prisión federal por fraude y robo.

Aunque es extraño que un republicano critique las decisiones de Trump, el resentimiento contra Santos es más grande en la delegación de Nueva York, donde su renuncia y la polémica que causó le pasó factura a los republicanos, costándole un asiento en el Congreso el año pasado.

Nick LaLota, representante del condado de Suffolk, publicó en X que Santos “no solo mintió: robó millones, defraudó una elección y sus delitos (por los que se declaró culpable) merecen una sentencia de más de tres meses”.

George Santos didn’t merely lie — he stole millions, defrauded an election, and his crimes (for which he pled guilty) warrant more than a three-month sentence. He should devote the rest of his life to demonstrating remorse and making restitution to those he wronged. — Nick LaLota 🗽💪🇺🇸🫡 (@nicklalota) October 17, 2025

Por su parte, Santos, agregó, “debería dedicar el resto de su vida a demostrar remordimiento y reparar el daño causado a quienes lo perjudicaron”.

Otro republicano, el representante de Long Island, Andrew Garbarino, reconoció la discreción de Trump para absolver sentencias, pero dijo que “las víctimas de los crímenes [de Santos] aún no han sido reparadas”.

Agregó que Santos “no ha mostrado ningún remordimiento. Los menos de tres meses que pasó en prisión no son justicia”, en un comunicado publicado por Político.

Asimismo, otra representante republicana de Staten Island y el sur Brooklyn, no anduvo con rodeos, Nicole Malliotakis expresó que: “George Santos es un estafador convicto. Ese será su legado para siempre y no estoy de acuerdo con la conmutación”.

Santos se declaró culpable en 2024 de fraude electrónico y robo de identidad tras admitir haber defraudado a donantes, robado fondos de campaña y presentado declaraciones financieras falsas. Un juez federal lo sentenció a más de 7 años de cárcel y le ordenó pagar más de $370,000 dólares en restitución, informó Gothamist.

En este sentido, el exrepresentante fue expulsado formalmente del Congreso un año antes. El comité de ética de la Cámara, del que Garbarino es miembro, halló evidencias sustanciales de mala conducta y actividad ilegal. La mayoría de los integrantes de la delegación del Estado respaldaron la expulsión en ese entonces.

Antes de ser liberado el viernes en la noche, Santos estaba cumpliendo su pena en FCI Fairton, una prisión federal en el sur de Nueva Jersey.

En septiembre, publicó una súplica al presidente republicano en South Shore Press, rogándole a Trump que lo liberara. El exrepresentante dijo que estaba en régimen de aislamiento luego de recibir una amenaza de muerte. “Estoy encerrado en una pequeña jaula de acero las veinticuatro horas del día”.

En la misiva, Santos precisó como había estado “totalmente comprometido” con el mandatario desde el “día en que bajó por esa escalera mecánica dorada en la Torre Trump”, y llamó al presidente un “hombre de segundas oportunidades”.

