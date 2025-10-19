Rescatan en México a niña de 3 años secuestrada en Alabama

Una mujer fue arrestada luego de llevar a cabo una investigación que señalaba que había secuestrado a una niña pequeña en Alabama. Con la colaboración de autoridades estadounidenses y mexicanas, lograron poner a salvo a la menor, a quien rescataron cuando había cruzado la frontera a México.

La Investigación de Seguridad Nacional de ICE, en asociación con autoridades del país y de México, “rescataron con éxito a una niña de 3 años, que fue secuestrada en Alabama”. Las autoridades identificaron a la secuestradora como Haley Harris, quien “sustrajo ilegalmente a la niña y huyó a través de fronteras internacionales a México en un flagrante intento de evadir la justicia”.

La mujer tiene relación con un agresor sexual

Según la investigación, la mujer era la madre de la menor, pero no tenía su custodia y por eso la secuestró. Las autoridades compartieron a través de un comunicado que Haley Harris mantuvo contacto con su novio, identificado como Pedro Pedraza Trejo, inmigrante indocumentado con cargos pendientes.

Pedraza está acusado por abuso de menores en primer y segundo grado, violación de una menor en segundo y tercer grado en el estado de Washington por aproximadamente 193 veces en tan solo unos días. El hecho de que Harris mantuviera contacto con Pedraza Trejo, mientras tenía a su hija representaba un grave peligro para la niña.

Un trabajo en conjunto de HSI Mobile, HSI Ciudad de México, el Departamento de Estado, el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, el Departamento de Policía de Orange Beach y el Instituto Nacional de Migración de México, Harris fue localizada, detenida y extraditada a Estados Unidos el 28 de septiembre. A su llegada fue arrestada por HSI Mobile y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La mujer fue arrestada en México

“HSI mantiene su firme compromiso de proteger a los niños vulnerables y garantizar que quienes los explotan o los ponen en peligro sean llevados ante la justicia”, declaró el agente especial a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia y Alabama, Steven N. Schrank.

“Este caso pone de relieve el poder de la colaboración entre las agencias policiales estadounidenses e internacionales. Gracias a la acción rápida y decisiva de nuestros dedicados agentes y colaboradores, una niña se ha reunido con su familia de forma segura, y la persona responsable asumirá las consecuencias de sus actos”, agregó Schrank en el comunicado.

La menor ya está con su papá

Confirmaron que la niña regresó a Estados Unidos el 4 de octubre y llegó al Aeropuerto Internacional de Atlanta, donde se reencontró con su padre.

Haley Harris enfrenta cargos federales por secuestro parental internacional. La investigación continúa. Y con relación a Pedraza, las autoridades no informaron si enfrentará a la justicia, tras descubrir todos los cargos en su contra.

