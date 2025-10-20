Abel Sánchez asegura que Ryan García “nunca estará el nivel” de Golovkin

Las recientes declaraciones del boxeador mexicoamericano Ryan García sobre Gennady Golovkin encendieron la polémica en el mundo del boxeo, luego de que el californiano cuestionara si el excampeón kazajo realmente merecía un lugar en el Salón de la Fama.

Ante este motivo su antiguo entrenador, el mexicano Abel Sánchez, salió al paso para defender la carrera de quien considera uno de los grandes medianos de todos los tiempos y aseguró que ‘KingRy’ no ha logrado emular a esta leyenda viviente del pugilismo.

Sánchez, quien trabajó con “GGG” durante casi una década, respondió con contundencia a los comentarios de García durante una entrevista ofrecida para FightHun TV, afirmando que su expeleador está entre los mejores de todos los tiempos.

“Ryan García nunca va a estar al nivel que Gennady alcanzó. Marvin Hagler nunca subió de peso, ¿y a quién enfrentó? Todos los rivales de Gennady no solo eran campeones o ex campeones mundiales, sino también contendientes top, y él realizó 20 defensas. Golovkin igualó el récord de Bernard Hopkins, así que hay que considerar la fuente. Hay muchos haters por ahí… Yo sinceramente creo que Gennady merece ser un Salón de la Fama en la primera votación”, expresó.

Durante su etapa junto a Abel Sánchez, Golovkin construyó una de las trayectorias más impresionantes de su generación al conseguir un total de 42 victorias (37 por nocaut) y solo dos derrotas frente a Saúl “Canelo” Álvarez, logrando ganarse el respeto de todos sus colegas en el cuadrilátero. Su dominio en la división mediana incluyó una racha de 23 nocauts consecutivos, además de una cifra récord de defensas exitosas del título mundial.

La relación de trabajo entre Sánchez y Golovkin comenzó en 2010, cuando el peleador decidió trasladarse a Big Bear, California, para entrenar bajo la dirección del reconocido entrenador. Durante esos años, se consolidó como campeón unificado y figura mundial del boxeo. No obstante, en 2019, tras firmar un contrato con DAZN, el peleador anunció su separación del entrenador por diferencias económicas, poniendo fin a una de las duplas más exitosas del pugilismo moderno.

El legado de “GGG”

A pesar de no subir al ring desde septiembre de 2022, Golovkin, de 43 años, continúa siendo considerado uno de los mejores pesos medianos de las últimas décadas. Sin embargo, las críticas de Ryan García tras minimizar su grandeza dentro del ring reavivaron la discusión sobre los criterios que determinan la entrada al Salón de la Fama.

Mientras algunos cuestionan su lista de rivales, figuras cercanas al kazajo, como Abel Sánchez, sostienen que su impacto y su consistencia lo colocan en una categoría especial. Para su exentrenador, la carrera de Golovkin “habla por sí sola” y su ingreso al recinto de los inmortales debería concretarse en la primera votación.

