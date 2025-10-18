Tyson Fury no quiere a Joshua y busca nueva pelea contra Oleksandr Usyk

El regreso de Tyson Fury a los cuadriláteros está programado para 2026 tras tomar la decisión de ponerle fin una vez más al retiro que anunció; pero a diferencia de lo que muchos fanáticos han especulado, su principal objetivo como rival no sería su compatriota Anthony Joshua y ya estaría pensando en otra figura que conoce muy bien para este duelo.

De acuerdo con la información suministrada por el propio promotor de Tyson Fury a los medios de comunicación, Frank Warren, el peleador británico solo tiene en su mente volver a enfrentarse contra el ucraniano Oleksandr Usyk a pesar de las múltiples derrotas que sufrió contra el actual campeón mundial de los pesos pesados.

Warren, responsable de guiar la carrera del “Gypsy King”, explicó que la intención de Fury es cerrar la trilogía con el campeón ucraniano y recuperar el dominio en la división de los pesos pesados a pesar de las dos derrotas que ya sufrió en el último año.

“Se habla mucho de Joshua, se habla mucho de que Joshua se esté preparando, así que no hay forma de que se quede esperando. La pelea que realmente quiere es otra oportunidad contra el Sr. Usyk, de verdad que la quiere. Y fueron peleas geniales, peleas muy reñidas, dignas de ver. La volvería a ver. Esa es la pelea que él quiere. De esa pelea habla todo el tiempo”, resaltó.

Bob Arum asegura que Tyson Fury no volverá a pelear. Crédito: Francisco Seco | AP

Aunque Usyk salió victorioso en sus dos enfrentamientos previos ante Fury, el británico no parece dispuesto a cerrar ese capítulo. Desde el entorno del excampeón insisten en que las decisiones arbitrales fueron polémicas y que el resultado no reflejó el desempeño real del “Gypsy King”.

Ante toda esta situación, Warren planea iniciar conversaciones con el equipo del ucraniano para explorar la posibilidad de una tercera pelea que le permita a Fury buscar su redención; esto aprovechando la búsqueda de un rival por parte del monarca de los pesos pesados.

Eddie Hearn no pierde la esperanza del duelo británico

Por su parte, Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, mantiene vivo el deseo de ver finalmente el combate entre las dos figuras más mediáticas del boxeo británico y cumplir las aspiraciones de todos los aficionados de su país.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Sky Sports, donde aseguró que están haciendo todo lo posible para poder concretar este combate para el año 2026, siempre y cuando las negociaciones sean favorables.

Tyson Futy podría regresar a los cuadriláteros contra Anthony Joshua. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Es justo lo que todos querían oír. Lo que AJ desea más que nada es pelear con Tyson Fury. Esa es la pelea más importante del deporte… Tengo esperanza. El plan es muy importante. Lo más importante es asegurarnos de que tenga una confianza del 110% y esté listo para vencer a Tyson Fury. Necesitamos planificar eso para AJ y asegurarnos de que esté en el mejor estado posible para lo que será el momento más importante de su carrera, creo”, aseveró Hearn.

Por ahora, todo apunta a que el siguiente paso en la carrera de Tyson Fury será volver a cruzarse con Usyk, en lo que podría ser una de las trilogías más esperadas de los últimos tiempos. Sin embargo, el público británico sigue soñando con ver a Fury y Joshua frente a frente en un duelo histórico que marcaría una era dentro del boxeo mundial.

